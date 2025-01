Undertaker: «Triple H y Shawn Michaels me liberaban»

The Undertaker explica que cuando luchaba con Triple H y Shawn Michaels en WWE podía ser el mismo, al contrario que con otros luchadores. Con «The Game», El Enterrador compartió el cuadrilátero en 132 ocasiones, empezando por Survivor Series 1995 o la Kuwait Cup 1996, cuando el actual director de contenido todavía se llamaba _Hunter Hearst Helmsley. Con «The Heartbreak Kid», en 52, comenzando con un par de eventos no televisados en 1991, Battle Royal At The Albert Hall o el Royal Rumble 1992.

► Todo queda entre leyendas

“El principio siempre hemos tenido una química increíble juntos. Uno de mis favoritos para trabajar fue Shawn«, dice el veterano recordando el combate que tuvo contra Michaels en WrestleMania 25 en 2009.

«Lo genial de esto, y algo que mucha gente no se da cuenta, es que en esta parte de mi carrera, muchas veces los chicos con los que trabajaba estaban muy intimidados por trabajar conmigo. Muchos de ellos ya habían crecido viéndome, así que se sentían realmente intimidados al trabajar conmigo.

«En esta era, cuando podía trabajar contra personas como Shawn o Triple H, realmente me liberaba para simplemente ser Undertaker, ¿sabes? Porque no tenía que preocuparme por lo que ellos iban a hacer. No tenía que pensar por ellos. Sabían exactamente cómo reaccionar, cómo marcar el ritmo y hacer este tipo de cosas. Así que eso me liberaba para ser simplemente Undertaker, y ellos podían ser ellos mismos porque sabían que yo estaría ahí para ellos.”

La última vez que tanto «HHH» como «HBK» lucharon con Undertaker fue en el mismo combate, cuando ambos se unieron contra él y Kane en Crown Jewel 2018. También fue la última lucha en la carrera de Shawn Michaels. Triple H tendría cuatro más, como también El Enterrador, y una «The Big Red Machine».