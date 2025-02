The Undertaker explica cómo él y Shawn Michaels sorprendieron a Triple H con su entrada al Salón de la Fama de WWE en 2025.

El Enterrador mismo recibió ese honor en el 2022 junto a Vader o Queen Sharmell.

A su vez, «The Heartbreak Kid» lo tuvo en dos ocasiones: en 2011 de manera individual (también «Hacksaw» Jim Duggan o Sunny) y con D-Generation X en 2019 (al igual que The Hart Foundation o Torrie Wilson).

► Así lo sorprendieron

«Él no sabía nada. Fue un trabajo tan interno. Simplemente reafirma que, si lo deseas, todavía puedes mantener el kayfabe y seguir sorprendiendo a la gente. Si puedes engañar a Triple H en las oficinas de WWE, para poder engañar a Triple H, que tiene las manos en todo, me sentí orgulloso y honrado porque fue él, y tengo tanta historia con él. Poder lograr eso. Tienes a Shawn viniendo de Atlanta. Yo vengo de Austin. Llegar desde esos lugares sin que nadie sepa nada. Llegar a la oficina mientras están en el escenario haciendo el Town Hall. Llegar a la posición de Gorilla y mirar a Stephanie [McMahon], que está allí para almorzar después. Ella mirándome como, ‘¿Por qué estás aquí?’ Ella pensando que estoy ahí para promocionar LFG. Estaba en una posición tan mala con el Salón de la Fama. Él es el que toma las decisiones. No puede ponerse a sí mismo allí. La gente se iba a burlar de eso. Tenía que hacerse. Fue tan sigiloso y tan bien hecho. Nick llamó a Shawn y a mí, armamos un plan, el plan se implementó a la perfección y lo tomó por sorpresa«, comparte el veterano en Busted Open After Dark.

