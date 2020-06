De las cosas más comentadas en esta cuarentena dentro de la lucha libre está el docuserie Undertaker: The Last Ride, debido a su muy buena producción y muy buen contenido que nos ha venido permitiendo ver a Mark Calaway dando vida a Undertaker desde antes de WrestleMania 33, en donde cayó ante Roman Reigns en un combate del cual Undertaker no quedó conforme y pensó seriamente en el retiro, incluso, esa decisión estaba casi que tomada antes de que ingresó al ring en aquella WrestleMania.

► Undertaker sorprendió a Shawn Michaels... y a todos sus fans

Pero como la lucha no fue muy buena, decidió volver al ring. Es que busca retirarse con una lucha para ser recordado siempre, como si ya no lo fuera a ser. Shawn Michaels le reveló a Inside The Ropes que cuando regresó al ring en 2018 pudo haber sido el causante de que Taker no se retirara ese año.

"El año después de que tuve mi última lucha en WrestleMania 26, estuvimos sentados en un aeropuerto esperando el equipaje nuestro y me miró y me dijo: 'Hiciste una buena elección. Te retiraste en el momento perfecto'. No tenía idea alguna de que desde entonces ya estaba pensando en el retiro y en buscar el momento perfecto para hacerlo.

"Tampoco lo sabía en 2018, cuando estuvimos en esa lucha por equipos. Si lo hubiera sabido, hubiera sido diferente, hubiéramos hecho que saliera bien y probablemente hubiera sido la lucha perfecta que busca para poder retirarse en la cima. Pero yo no vi esa lucha sino como una oportunidad más de salir con mis amigos y divertirme. No me tomé nada en serio. No sabía que era una situación en la que, de haber salido un buen combate, hubiera podido haberle hecho más fácil a Undertaker alejarse del ring... asumo que en su mente necesita ser de esa misma forma, necesita ser una lucha estilo Momento WrestleMania".