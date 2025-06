Undertaker sobre Jey Uso: Entrada, título y futuro

Uno de los momentos más celebrados por los fanáticos durante los shows de WWE es la entrada de Jey Uso.

Por ello, la misma se extiende considerablemente más que la de mayoría de Superestrellas, lo cual solo ocurre con los verdaderos grandes nombres del elenco, como antaño pasaba con The Undertaker. Ahora, ¿qué piensa el Hall of Famer del «Main Event»?

«No sé si necesariamente sea una reconstrucción… Primero, solo hay que ver la reacción que él genera, lo largas que son sus entradas. A mí solían acusarme de tener una entrada larga. Por Dios. Ahora yo parezco una carrera al ring en comparación… El público está tan involucrado . Él hace su entrada, regresan de comerciales y él todavía está — listo, como para una segunda ronda. No creo que solo porque haya perdido eso necesariamente afecte su posición. No creo que el título sea lo que defina a Jey Uso . Él ya estaba en camino mucho antes de vencer a Gunther.

Sí, ¿fue un reinado corto? Sí. Fue un poco corto. Pero, de nuevo, no creo que eso vaya a definir a Jey como atracción, como una figura que genera interés. Él es, sin duda, un tipo de primer nivel ahora, y si te preocupas demasiado por no ser campeón, creo que eso limita tu creatividad. Es solo un tropiezo en el camino. No creo que eso vaya a perjudicarlo. Creo que la gente que sigue todo buscando drama en internet y que siempre quiere tener una razón para indignarse… lo están exagerando. Creo que Jey va a ser una figura estelar durante muchos años más«, le dice el veterano a Shakiel Mahjouri.