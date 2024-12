Undertaker «sentenció» a Teddy Long por vender viagra en WWE

Muchos fans de WWE recuerdan al miembro del Salón de la Fama Teddy Long de cuando castigaba a los luchadores de SmackDown teniendo que enfrentar a The Undertaker cuando era Gerente General de la marca. Pero en una ocasión fue El Enterrador quien lo castigó a él.

«You will go one-on-one with The #Undertaker » is probably one of the scariest sentences in sports-entertainment history. @teddyplayalong pic.twitter.com/Kwq1aQgwCn

Hablando recientemente en un episodio reciente de Six Feet Under with Mark Calaway, el ex-GM recordaba la ocasión en que fue al Tribunal de Luchadores por vender viagra en el vestidor de la compañía y fue sentenciado por Taker.

“Me llevaron al Wrestlers’ Court por vender Viagra a los chicos. Así que el día que me dieron los papeles para ir a juicio, no tenía abogado. Estaba vagando por el vestuario, tratando de encontrar uno, y terminé encontrando a Mae Young, que en paz descanse. Le dije: ‘Mae, ¿serías mi abogada? Estoy en el Wrestlers’ Court, necesito una abogada.’

“Entonces, conseguí a Mae Young y la llevé conmigo, casi los tenía, pero Mae Young la arruinó y llamó al Viagra ‘Niagra’. Eso fue lo que me sentenció. Así que Taker me condenó a comprar pollo y cerveza durante aproximadamente un mes para JBL y alguien más. Tuve que comprarles Kentucky Fried Chicken y cerveza durante más o menos un mes.

“Conocía a un doctor que me mandaba muestras y cosas, así que tenía mucho, y así fue como terminé vendiéndolo. En ese momento, el Viagra era algo bastante nuevo para todos, así que los chicos estaban muy emocionados. Le vendí a Viscera, que en paz descanse, y vino a mí y me dijo: ‘No sé qué fue eso, miré hacia abajo y dije: ‘¿De quién es este pene? ¿A quién le pertenece?’ Estaba realmente emocionado, hombre. Los tomaba sin tener una chica cerca. Los tomaba solo por tomarlos.”

