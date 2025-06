Undertaker señala cómo mejoraría la WWE actual

Mientras se habla (él ya se ha pronunciado) de si será creativo de WWE, Undertaker tiene una idea para mejorar el producto de la empresa. También su esposa, la igualmente miembro del Salón de la Fama, Michelle McCool, con quien compartió una reciente entrevista con WrestleStar.

«Es difícil señalar exactamente qué es, especialmente porque el negocio en sí está increíblemente fuerte ahora mismo. En cuanto a taquilla y todo el dinero que se genera, siento que quizás… hacen falta historias más profundas. Tuvimos la historia de The Bloodline, que fue increíble. Y, quiero decir, probablemente ni siquiera ha terminado todavía, porque hay tantos involucrados en The Bloodline o que se cruzaron con ellos. Pero fue una historia tan rica, tan profunda. Y funcionó tan bien. Así que me gustaría ver más tramas con raíces tan marcadas.»

La exluchadora agregó que la reciente rivalidad entre Rhea Ripley y Liv Morgan fue “súper fascinante” por esas mismas razones. Luego, Undertaker profundizó en su deseo de que haya líneas más claras entre el bien y el mal en las historias del wrestling: «Sí, creo que se necesitan historias más personales, más vendettas y juegos sucio. Me gusta que los malos sean realmente malos y que los buenos sean realmente buenos, ¿sabes? Necesito sentir que mis héroes están en peligro y verlos superar de verdad los obstáculos. Y creo que si logramos hacer un poco más de eso, vamos a estar en un muy buen lugar.»