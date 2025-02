Uno de los temas más comentados acerca de la recta final de la carrera de John Cena como Superestrella de la WWE es si va a conseguir ser 17 veces Campeón Mundial y desempatar finalmente con el dos veces miembro del Salón de la Fama Ric Flair. De momento, «The Greatest of All Time» falló en su primera oportunidad que tuvo de perseguir ese objetivo saliendo derrotado del Royal Rumble 2025. Por otro lado, ya es oficial que va a estar en Elimination Chamber buscando otra manera de luchar por un título en WrestleMania 41.

«Me voy otra vez pronto para filmar una película, así que les daré tiempo a los otros cinco luchadores en el Elimination Chamber para que me critiquen y se hagan notar antes de enfrentarse a mí. Pero dejemos algo claro: que yo gane y logre mi 17° título es lo mejor para el negocio, y eso es exactamente lo que voy a hacer.»

► No todos quieren el 17º

Pensando en ello, se diría que todo el mundo quiere que el ex Campeón WWE o ex Campeón Mundial de Peso Completo cumpla ese meta. Sin embargo, en realidad no es así. The Undertaker prefiere que no lo haga, como explica en Six Feet Under:

«Sé a dónde vas con eso. Prefiero que no. Está en su camino de salida, esta es su gira de despedida. Creo que ponerlo en lugares estelares es necesario, necesita algunas victorias porque no ha ganado en más de 2,000 días. Pero también tiene que obtener algunas victorias clave en los combates más importantes. Probablemente debería pasar la antorcha. Creo que esa también es su mentalidad. No creo, de ninguna manera, que quiera ganar cada vez, ese no es el carácter de John. Creo que quiere retribuir y hacer lo mejor que pueda para la compañía.»