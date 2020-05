Cuando Undertaker se encaró con Brock Lesnar en UFC: toda la verdad

Caín Velásquez sorprendió al mundo de las MMA el 23 de octubre de 2010 en UFC 121, cuando en el Honda Center de Anaheim, California, acabó con Brock Lesnar en el primer round por TKO para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo UFC. Pero para los fans de la lucha libre, lo que sorprendió fue el hecho de ver a The Undertaker con su look de The American Bad Ass, encaró con Brock Lesnar cuando este salía del octágono junto a su vestuario. Diez años después se conoce la verdad detrás de ese careo en una reciente entrevista con Ariel Helwani, curiosamente, el periodista que registró el evento en una entrevista con Taker.

► Undertaker se encaró con Brock Lesnar en UFC

"Estuve allí para provocar una pelea. Me enviaron allí personalmente para comenzar una pelea, y no sabía que Dana White no tenía idea de lo que iba a suceder, lo que me hizo sentir horrible después del hecho. Pensé que había habido algún tipo de discusión entre él y Vince. Estaba allí para hacer que Lesnar quisiera regresar a WWE.

"Y a pesar de cómo lució todo, no guardaba ningún tipo de rencor o problema en ese momento, y Brock NO estaba involucrado en todo esto, él no sabía que iba a estar allá. Realmente, no había animosidad personal, solamente era yo dándole a entender que si él había salido de nuestro mundo, yo iba a ir al mundo de él y entrar allá para retarlo a una lucha".