A lo largo de la historia hemos visto y escuchado muchas historias acerca de cómo The Undertaker es un auténtico líder en el vestidor de WWE. La gran mayoría narran momentos positivos, compasivos o de alegría que Mark Calaway realizó, como por ejemplo, hacer que Booker T se cambiara por primera vez en el vestidor de los chicos o que The Miz pudiera regresar al mismo tras haber sido expulsado por Chris Benoit. Sin embargo, también ha habido uno que otro momento en donde a Undertaker se le ha saltado la ira. El más reciente lo podemos conocer gracias a él mismo.

► Undertaker regañó al elenco de WWE y todos prestaron atención

Recientemente, Undertaker estuvo como invitado de Corey Graves para el podcast After the Bell, y recordó cómo tuvo que regañar a sus colegas durante un House Show en Australia, aunque no da más detalles:

"Estábamos en Australia e hicimos un millón de taquilla para un evento no televisado. En mi opinión, el elenco se lo tomó a la ligera en el ring y no lo dio todo. Las luchas fueron simples, apestaron, nadie hizo ningún esfuerzo y al final de la noche le pregunté a Fit Finlay si podía reunir a todos para decirles algo. Reuní a todos en uno de los vestidores y me despaché, perdí mi compostura, mandé a todos a la mie***.

"Les dije que habíamos salido al ring y que habíamos apestado frente a una taquilla que representaba más de un millón de dólares en ese momento y que entonces qué creían ellos que la gente iba a hacer la próxima vez que fuéramos a Australia. ¡No iban a pagar para ver ni una mie***!"