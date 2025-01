La rivalidad Undertaker vs. Edge fue una de las más notorias en la WWE durante la segunda mitad de la década de los 2000. Desde que «The Rated-R Superstar» destronara a Batista como Campeón Mundial de Peso Completo en una triple amenaza con «The Deadman» en Armageddon 2007 hasta el combate Hell in a Cell que disputaron en SummerSlam 2008, pasando por la victoria por el título del Enterrador en WrestleMania 24, cuando lo retuvo en Backlash 2008 y Judgment Day 2008, y el choque TLC donde el actual Cope en AEW lo recuperó en One Night Stand 2008: Extreme Rules.

► Joven e indestructible

De ese último mano a mano en un evento premium entre ambos hablamos ahora pues fue del que Taker se acordó mientras hablaba recientemente con D-Von Dudley, señalando que aún contando con 43 años de vida y 20 de carrera en la lucha libre profesional se sentía como si nada malo pudiera pasarle. La verdad es que todavía le quedaba mucha acción por delante. De hecho, unos meses después los dos entrarían a Elimination Chamber 2009, donde Triple H salió como nuevo campeón.

«Esto fue contra Edge, y tenía que caer sobre esta mesa. Esa fue un poco complicada porque nunca sabes con las escaleras si van a resbalar. Son impredecibles, y las mesas, debido al ángulo, caes directamente y tiendes a deslizarte. Tuvimos una buena caída allí. Sí, siempre son un poco complicadas. Pero, quiero decir, a estas alturas, siento que todavía soy relativamente joven, y no puedes lastimarme en este punto«.

«No fue genial, pero de ninguna manera fue el peor golpe que he recibido. De nuevo, siento que a estas alturas soy joven e indestructible, y todo está en su lugar. Cada vez que me ves tirado así después de un golpe fuerte, estoy evaluando cómo me siento. Era como, ‘¿Todo se mueve? ¿Todo bien?’ Cada vez que tomo un golpe como ese, lo marco en mi lista. No voy a hacer esto de nuevo. Este queda fuera de la lista».