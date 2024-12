Undertaker recuerda su combate de WrestleMania X8

La legendaria racha invicta de The Undertaker en WrestleMania no fue reconocida hasta el 2002, después de que derrotara a Ric Flair en un combate sin descalificación en WrestleMania X8. «The Deadman» y «The Nature Boy» lucharon durante casi veinte minutos hasta que se dio la victoria del primero (para continuar con su racha), y ambos recibieron una ovación de pie por parte del público.

► The Undertaker quería enfrentarse a Ric Flair

En la reciente edición de su podcast «Six Feet Under with Mark Calaway», The Undertaker recordó cómo se dio su combate e WrestleMania con «The Nature Boy», donde también mencionó haber recibido un gran Spinebuster por parte de Arn Anderson, quien apareció para ayudar a Ric Flair.

«Ese fue el mejor spinbuster que he recibido. Fue muy divertido. Recuerdo que Vince McMahon vino a verme ese año, yo no tenía oponente, y él se me acerca, se disculpa y me dice: ‘Mark, ya hemos reservado todo esto. No tengo a nadie para ti. Puedes elegir a RVD o a Flair’, y no tengo nada en contra de RVD porque tuve combates muy buenos con RVD. Yo le dije: ‘Flair’, y él me miró como diciendo: ‘¿Qué?’. Yo le dije: ‘Quiero a Flair’«.

El miembro del Salón de la Fama WWE también habló sobre filmar una promo con el hijo de Flair, David, que sirvió como preparación de este combate.

«Fue muy divertido. Allí fue donde fui y le di una paliza a su hijo en el centro de entrenamiento. Esa es una de mis escenas favoritas de todas las que hice, cuando le daba una paliza a David cuando estaba entrenando para ser luchador. Entré allí, lo llevé al baño y lo golpeé, e hice la promo en la ducha con él sentado allí sangrando. Fue muy divertido».