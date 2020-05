En medio de todo el caos que está viviendo el mundo por esta pandemia, Undertaker y AJ Styles nos regalaron una muy buena "lucha cinematográfica" en el denominado Boneyard Match, una lucha en un cementerio en medio de la nada que duró 8 horas en ser grabada. Los fans y ambos han reconocido que salió un muy buen trabajo, sin embargo, ambos han aceptado que nunca se imaginaron tener esa clase de lucha, pues se habían preparado para un combate normal dentro del ring. "Uno de cuatro o cinco estrellas", según reconoció Undertaker. Tal vez por eso ya se habla de una revancha en el futuro.

Ahora, el segundo episodio de Undertaker: The Last Ride en WWE Network, reveló una confidencia del enterrador, y eso es el hecho de que quería tener un combate contra Styles de el 2018:

The Undertaker on wanting to work with Aj Styles in 2018

“He gets it. He reminds me of Shawn” #TheLastRide pic.twitter.com/NSSe6Gco8E

— Straight Edge Wrestling (@SEW_Podcast) May 17, 2020