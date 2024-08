Nunca nos cansamos en SÚPER LUCHAS de repasar el pasado del Undertaker. Últimamente, hemos hablado de cuando Matt Hardy lo vio desnudo, de que intentó arreglar su lucha con Goldberg, de cuando «secuestró» a Stephanie McMahon, de cuando se vistió de Kane, o de sus nervios en una ocasión con Vince McMahon.

► The Undertaker y dos prostitutas en Johannesburgo

También lo hicimos recientemente de aquel segmento en WWE en que The Godfather quiso venderle sus chicas. Y con las chicas continuamos para descubrir cuál fue la mejor pelea callejera que vio El Enterrador. No fue en la compañía, ni siquiera tuvo que ver con lucha libre. La verdad es que «The Deadman» ha visto de todo.

«La mejor pelea callejera que he visto fue en Johannesburgo. Eran dos prostitutas. No es broma. Fue justo en medio de una intersección. No había tirones de cabello. Estas chicas se plantaron y se dieron golpes. No sé por qué estaban peleando, pero te diré algo, un policía pasó por allí. Estos policías llevan unos bastones de fibra de vidrio, como látigos. Les dijo que pararan y no lo hicieron. Después de esos dos primeros golpes, ya habían tenido suficiente. Fue una locura. Absolutamente una locura», cuenta el veterano en The MightyCast with Demetrious Johnson.

No sabemos peleas, pero hablando de luchas callejeras, The Undertaker disputó 13 a lo largo de su carrera, siendo la primera en 1990 en NWA WrestleWar y todas las demás en la WWE, destacando, porque el resto fueron en eventos no televisados, la que tudo con Diamond Dallas Page en Raw el 9 de julio de 2001.

Volviendo a la entrevista con el ex peleador y ex Campeón Mundial de Peso Mosca de la UFC Demetrious Johnson, El Enterrador mostró su respeto a CM Punk.

¿Cuál es tu lucha callejera favorita de WWE?

