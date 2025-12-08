Undertaker promete una llegada «Fenomenal» para este lunes

Durante la tarde del domingo 7 de diciembre de 2025, The Undertaker puso de cabeza las redes sociales con una serie de inquietantes publicaciones, y nadie sabe qué vendrá después, salvo el hecho de que podríamos conocerlo este lunes.

► ¿Publicaciones del Undertaker guardan relación con AJ Styles?

Las imágenes publicadas por The Undertaker en su cuenta de X mostraban bosques envueltos en niebla, maquinaria pesada, fuego y lo que parece ser una versión azul brillante de su símbolo característico grabado en el lateral de una estructura similar a un granero, y que serían algunas tomas del escenario que dio vida al Boneyard Match que tuvo en WrestleMania 36 contra AJ Styles, en lo que fue su último combate como luchador. No se dio ninguna explicación sobre las dos primeras publicaciones. Pero en el tercero, The Undertaker finalmente añadió un texto:

«La llegada de mañana puede parecer normal, pero su presentación es fenomenal...»

La elección de la palabra «fenomenal» causó revuelo al instante, y algunos fanáticoss especularon que podría hacer referencia a AJ Styles, el último hombre al que The Undertaker enfrentó en su ilustre carrera como luchador.

A falta de más detalles, no hay confirmación oficial de que este avance esté relacionado con algo que vayamos a ver en WWE RAW, que se transmite en vivo este lunes por la noche desde el T-Mobile Center en Kansas City. Tambíen podría tener relación con alguna posible entrevista (quizás al propio AJ Styles) en su podcast «Six Feet Under». En todo caso, estimamos que faltarán solo unas horas para conocer el misterio.