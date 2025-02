Undertaker opina de los abucheos a Hulk Hogan

En recientes declaraciones, Hulk Hogan revelaba que no le sorprendieron los abucheos que el Universo WWE le dedicó en el debut de Raw en Netflix. Así mismo, el miembro del Salón de la Fama comentaba que de estar todavía en activo hubiera aprovechado el momento para mostrar nuevamente su faceta de rudo como «Hollywood» Hulk Hogan.

► Los abucheos a Hulk Hogan

Unos abucheos que no dejan de dar que hablar y de los cuales el también Hall of Famer The Undertaker habla en un episodio reciente de su podcast, Six Feet Under.

«Cuando lo vi, no estaba vendiendo nada y estaba promocionando su cerveza. No estaba en backstage cuando él regresó (a la zona tras bastidores)«.

Cuando le preguntaron si sentía lástima por Hogan, El Enterrador respondió: «Tengo sentimientos por las personas. A veces, en la vida, las cosas vuelven. Él era más grande que la vida, un símbolo de América, por así decirlo. Luego, obviamente, lo atraparon en una grabación diciendo cosas despectivas y racistas. En esta época, donde ese tema es tan delicado, no sé qué esperaba. La gente va a reaccionar, y no lo harán de manera positiva».

Cuando se mencionó que los fanáticos han aprendido que Hogan no era la mejor persona en el vestuario, comentó: «Probablemente sea un buen punto. Los fanáticos ahora tienen acceso a todo. Pueden escuchar entrevistas y sentir que son parte del vestuario. Este es alguien que, sin importar dónde esté ahora, la gente aún guarda rencor por eso. Ha regresado antes, desde todo lo que pasó con su hija y el tema racial. Ha vuelto y ha recibido reacciones positivas».

Hasta ahora, Gabriel Iglesias («Los abucheos de WWE a Hulk Hogan me dolieron»), Mark Henry («No me sorprende que el Universo WWE abuchee a Hulk Hogan»), Eric Bischoff («Puedes estar decepcionado, pero no sorprendido»), Rob Van Dam («Todos quieren ‘falsificar’ la lucha libre tanto como sea posible»), Rikishi («Me sorprendió. Porque era como una celebración. No era algo de republicanos, demócratas o una carrera presidencial»), O’Shea Jackson Jr. («Yo también abuchee a Hulk Hogan en Netflix») o Kevin Nash («Me sentí mal viendo a Hulk Hogan en Netflix») han opinado acerca de los abucheos.