Undertaker: «Omos puede seguir mis pasos en WWE»

A nadie que siga la WWE le sorprendería que Omos fuera despedido, como ocurrió recientemente con Baron Corbin, Indi Hartwell y Tegan Nox. «The Nigerian Giant» no ha estado haciendo nada durante meses y es una incógnita si existe un plan para que regrese a la programación. Ya desde fuera de la compañía, Bobby Lashley cree que debería estar en televisión, e incluso dice que algunos luchadores querían que lo despidieran.

Embed from Getty Images

► Omos, ¿tras los pasos del Undertaker?

A todo esto, nos hacemos eco de las que podríamos considerar sorprendentes declaraciones del Undertaker sobre él en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Patreon cuando al miembro del Salón de la Fama le preguntan por el futuro de Omos.

«Soy muy optimista. Obviamente, ahora hemos tenido varias conversaciones. El hecho de que lo estén usando de manera cuidadosa en lugar de simplemente ponerlo ahí, me emociona. Creo que en algún momento él se convierte, creo que se convierte en algo así como el guardián del castillo, básicamente como lo fui yo. Cualquiera, cualquier monstruo gigante, cualquiera que apareciera, siempre me enfrentaba a ellos. Eso era porque yo era una atracción, y mantenía el castillo limpio. No tuve tantas oportunidades por el título mundial ni nada de eso. Pero sabías que, si había una amenaza para el reino, ellos sabían a quién iban a recurrir, y siento que eventualmente ese será su papel. Él será quien decida quién entra y quién sale, en un sentido narrativo. Solo espero que tengamos algunos tipos que realmente puedan representar una amenaza física para él.»

El Enterrador también ve a «Big» Bronson Reed como una potencial amenaza para el gigante. Podría ser una historia interesante. De momento, habiendo sido derrotado en Crown Jewel, el grandulón está rivalizando con Seth «Freakin» Rollins.

¿Qué opinas de las palabras de Taker?