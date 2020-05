En esta cuarentena, los fans de WWE están sorprendidos, pues han podido leer aquí en SÚPER LUCHAS interesantes entrevistas que hasta hace muy poco no habían visto. Es decir, entrevistas profundas, con sustento, que dan no solo titulares, sino entretenimiento y contenido. Tal es el caso de Michelle McCool y su charla con Joseph Staszewski de The New York Post para promocionar Undertaker: The Last Ride, cuyo primer capítulo de cinco estrena este domingo en WWE Network.

► Undertaker no ve sus luchas

"Undertaker no ha visto el Boneyard Match. No pude asistir a las grabaciones, pero lo vi como el resto del mundo la noche que se emitió. Solo yo con mi familia. La única otra lucha que Undertaker ha visto en el pasado es la de WrestleMania 30 contra Brock, pero probablemente le tomó un año. Solo lo miró nuevamente porque estaba muy esta terrible conmoción cerebral y así ver si finalmente podría recordar la lucha.

"Vimos el Boneyard Match en Florida con mi familia. Él probablemente estaba simplemente descansando y con puntos de sutura en el brazo, ya sabes, resultas muy apaleado en esas luchas, así que solamente estaba relajándose en la otra habitación.

""La lucha, creo que fue súper cool. Es algo que ni siquiera habíamos visto antes. Toda esa sensación cinematográfica fue... no sabía qué esperar, pero creo que reusltó ordenado. Creo que todos quedaron muy impresionados con la forma en que salió, incluidos Mark y AJ. Oh, Dios, no sé si ese estilo es algo que podría extender su carrera aún más y recibir menos golpes.

"Pero por supuesto. Probablemente los fans que ahora comenzaron a programar luchas de ensueño después de esto sean los mismos fans que decían que no debería de volver a luchar más en WrestleMania el año pasado, y ahora dicen: '¡Esperen un minuto! ¡Podría tener 18 Boneyard Match más!' [Risas]".