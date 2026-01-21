Undertaker: «No pretendo que AAA sea como WWE»

El miembro del Salón de la Fama de la WWE The Undertaker habla acerca de su rol actual como parte del equipo creativo de Lucha Libre AAA. La promotora de México continúa creciendo de la mano de la estadounidense y recientemente presentaron su show debut en Fox.

► En palabras del Undertaker

Rol y enfoque creativo

“Ayudando con la creatividad y haciendo algunas cosas con AAA, estoy tratando de… mi visión es casi dar un paso atrás para poder dar un paso adelante. Estoy muy enfocado en la fisicalidad y en lo que pasa realmente en el ring, y en que las cosas tengan sentido, lo cual es un poco difícil desde de donde vengo, y luego trabajando con AAA.”

Respeto por la cultura y legado de la lucha libre

“El legado de la lucha libre es increíble, ¿no? Con la máscara, y luego hay tantos luchadores con legado… hay un tipo que tiene un hijo que tiene un hijo. Todos estos legados y toda esta cultura están ahí. Lo que estamos tratando de hacer es honrar eso, pero darle más valor de producción al producto y ayudar a contar mejor las historias. Creo que eso es lo más importante.”

Valoración del talento y combinación de estilos

“Hablar de atletas increíbles y de lo que pueden hacer es, simplemente, asombroso. Y la base de fans que tienen también es increíble. Así que si puedo tomar lo mejor de la lucha libre y lo mejor de lo que yo sé, y puedo moldearlo juntos, creo que vamos a tener algo realmente, realmente especial allá abajo.”

No clonar WWE

“No estoy intentando hacer que AAA sea como Lucha Libre, no estoy intentando hacerla como Raw o SmackDown de WWE. Estoy tomando algunos elementos de eso, agregándolos a lo que ya hacen, y tratando de hacer un producto que todos quieran ver. Y es una alternativa… solo para dar a la gente variedad y cosas diferentes para disfrutar de la lucha.”