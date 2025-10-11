John Cena venció en la mañana de hoy a AJ Styles en una gran lucha, que se convirtió en un clásico instantáneo y que estuvo llena no solo de grandes movidas, sino de buenos momentos, todos dedicados a la lucha libre profesional.

Y a una de las personas a las que emocionó esta lucha, fue nada más y nada menos que a The Undertaker, quien recibió un homenaje en la lucha, dado que Cena le aplicó a Styles la movida final del Enterrador, el Tombstone Piledriver, antes de darle su Ajuste de Actitud para obtener la victoria por cuenta de tres. The Undertaker reaccionó así:

► The Undertaker reacciona a tributo de John Cena en lucha ante AJ Styles

«Gracias John Cena y gracias AJ Styles. Una clase magistral y un hermoso tributo a la lucha libre. El Universo WWE lo dijo… ¡pero eso fue INCREÍBLE!«

Sin duda alguna, un momento mágico. Además del martinete, John Cena le aplicó un chokeslam a Styles, homenaje tanto para The Undertaker como para AJ Styles.