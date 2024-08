Undertaker intentó arreglar su lucha con Goldberg

No es de extrañar escuchar a los luchadores revelar que a puertas de tener un mal combate, quisieron sacarlo adelante pero no se pudo.

El caso que nos congrega a este artículo es cuando The Undertaker era consciente que su lucha no estaba saliendo bien y quiso sacarla adelante pero todo estuvo en su contra.

Estamos hablando claro de su combate ante Goldberg en Crown Jewel 2019.

La lucha inédita entre los dos taquilleros de los años 90 no salió tan bien.

Inicialmente Goldberg llegó con una conmoción cerebral, puesto que le dio un cabezazo a la puerta antes de caminar al ring. Por otro lado, Goldberg volvió a chocar su cabeza con el poste del ring, en un momento del encuentro.

No fue de extrañar que dejó caer mal a Undertaker cuando le ejecutó un «Jackhammer».

Recordando el choque en el pódcast «Impaulsive» de Logan Paul, Undertaker le dedicó estas palabras a la infame exhibición.

“Viejo, fue horrible, el combate que tuve con Goldberg en Arabia Saudita. Me explico, nunca hubo un momento en mi carrera en el que no sintiera que, sin importar lo que pasara, no pudiera encontrar una manera de hacerlo funcionar y darle sentido a la lucha: Volver a encarrilar y aún tener un combate decente.

“Pero, él se propinó una conmoción temprano, eran 98 grados a la medianoche en el desierto y fue como un choque de trenes. Cuanto más intentaba arreglarlo, peor se ponía. No estoy señalando a nadie, es solo una de esas cosas que suceden donde simplemente ya no tenía la capacidad física para hacer las cosas bien».