The Undertaker nunca trabajó para una empresa de lucha libre en México, aunque sí luchó varias veces en el país durante su carrera; un total de 27 entre 1999 y 2015. Por ejemplo, defendió varias veces el Campeonato Mundial de Peso Completo en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México.

Nunca se sabrá qué éxito podría haber tenido en tierras aztecas, ya no como luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre o Lucha Libre AAA Worldwide sino enfrentando a talento mexicano. Sin embargo, Kurt Angle cree que le habría ido de maravilla, según señala mientras se acuerda de su combate en No Way Out 2006.

“Esta lucha fue sorprendentemente increíble, porque había una gran diferencia de tamaño. Undertaker es un tipo enorme, y yo soy más un luchador técnico, estilo pura sangre, y para haber tenido el combate que tuvimos —la química, los intercambios de llaves, los falsos finales— esta lucha fue muy especial. Contó una historia increíble. Por eso es una de mis tres luchas favoritas de todos los tiempos.

“Demostró que cualquiera es capaz de tener una buena lucha, ya seas un tipo grande, pequeño, o estés en el medio. No importa contra quién estés luchando; todos somos capaces de tener combates increíbles. Y esto demuestra que nosotros fuimos muy capaces de hacerlo. Que Undertaker, siendo un gigante de 300 libras, de más de dos metros de altura, pudiera hacer lo que hizo esa noche en el ring… fue simplemente asombroso.

“Undertaker no se suponía que hiciera ese tipo de cosas. No se suponía que fuera un luchador de sumisiones. Se suponía que fuera ‘El Hombre Muerto’, que caminaba por ahí haciendo Chokeslams. Pero mostrar esa versatilidad como The Undertaker me pareció increíble. Mostró que tenía muchos niveles como luchador. Esa noche demostró que podía tener cualquier tipo de combate. Incluso podría haber tenido una lucha cinco estrellas de Lucha Libre. Así de adaptable era el Undertaker. Me sentí orgulloso de haber sido parte de eso.”