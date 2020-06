No lo vamos a negar. Randy Orton engañó a todos. El veterano del ring hizo creer a medio mundo que se había comprado un avión hace un par de meses. Sin embargo, el propio luchador nos reveló ya que todo fue una mentira. Ahora, en su reciente entrevista con Corey Graves para el podcast oficial de WWE, After the Bell, Randy Orton reconoce que muchos colegas le enviaron mensajes de felicitación, el más sentido de todos ellos, el que le envió The Undertaker.

► Undertaker felicitó a Randy Orton como tu tía que comparte cadenas en WhatsApp

"Llegué a casa y mi esposa Kim me pregunta: '¿Por qué demonios dijiste que te compraste un avión?' Le pregunté a qué se refería y me dijo que mirara las redes sociales. Pero lo que pasó fue que, simplemente estaba viajando a casa en un vuelo privado luego de un show de televisión y tenía un par de tragos en mi cabeza así que cuando estábamos por despegar, me tomé esa foto y pensé en cómo comentarla.

"Siempre pongo la palabra 'f*ck' de alguna forma en mis post porque son mis redes sociales, así que escribí algo como: 'Simplemente jodiendo por ahí y me compré un avión hashtag la broma más grande jamás hecha', algo así.

"No quiero nombrar a los chicos, pero recibí muchos textos en plan 'oye, felicitaciones por el avión', pero la felicitación más grande que recibí vino de Undertaker, quien me escribió un texto y me dijo: 'Algunos juegan a las damas, tú estás jugando al ajedrez. Felicitaciones por el avión, chico'. Escribí en el post que solamente estaba molestando, pero ya sabes, para eso es que son las redes sociales".

Y es que muchos fans pensaron que el hashtag en donde decía "la broma más grande jamás hecha" era un indirectazo a WWE por decir que su lucha contra Edge en el PPV Backlash 2020 será el mejor combate de lucha libre profesional de la historia.