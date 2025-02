Undertaker explica por qué nunca peleó en la UFC

La UFC comenzó el 12 de noviembre de 1993 con UFC 1, un evento realizado en Denver, Colorado. Fue creada por Art Davie, Rorion Gracie y Bob Meyrowitz, con la idea de enfrentar a peleadores de diferentes disciplinas para determinar cuál era el arte marcial más efectivo en un combate sin muchas reglas. Con el tiempo, la empresa evolucionó, pasando a manos de Frank y Lorenzo Fertitta, y más tarde del conglomerado Endeavor, y se convirtió en la principal organización de artes marciales mixtas en el mundo, con reglas más estructuradas y peleadores entrenados en múltiples disciplinas, con Dana White como su presidente.

► ¿Undertaker en la UFC?

En aquella época, The Undertaker ya era una de las estrellas principales de la WWE. Entonces, no solo era inimaginable que él pudiera convertirse en peleador de MMA sino que un día las dos compañías se fusionarían en TKO Group Holdings para seguir creciendo conjuntamente. Pero en realidad el miembro del Salón de la Fama podría haber dado ese paso hacia la jaula de haber tenido experiencia previa en lucha libre amateur. Así lo comenta en un episodio reciente de Busted Open Radio.

«Honestamente, esto es algo que mucha gente no sabe. En ese momento, la UFC estaba creciendo mucho, estaban en ascenso. Si hubiera tenido una base en la lucha amateur, hay una gran posibilidad de que hubiera probado ese camino. Sentía que podría haber mejorado mi pelea de pie. No tengo idea, tal vez me habrían destrozado. En ese momento, tienes que entender la inmensa presión en la que estaba. Tenía una familia. Si hubiera tenido una base en la lucha amateur, algo sobre lo cual construir todo, probablemente habría explorado esa opción.»

¿Creen que El Enterrador hubiera tenido éxito en la UFC?

