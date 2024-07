El día que The Undertaker se vistió de Kane en WWE

Estaban transcurriendo los tiempos de la Attitude Era en la WWE cuando Kane fue presentado al mundo en 1997 como hermano menor del Undertaker. Los dos comenzaron entonces una historia que duraría más de dos décadas y que incluyó una memorable rivalidad que en 1998 tuvo uno de sus puntos más altos. Hoy nos acordamos del programa de Raw is War del 2 de noviembre, cuando «The Big Red Machine» venció a Mankind. O, sería más correcto decir, «The Deadman» vestido con su ropa derrotó a una de las personalidades de Mick Foley. Una vez acabado el combate, se descubrió la verdad para sorpresa de los fanáticos.

► Undertaker vestido de Kane

En el episodio más reciente de su pódcast, Six Feet Under, El Enterrador recuerda aquella ocasión y revela que estaba preocupado por cómo luciría:

«No sé de quién fue la idea, pero fue genial. Fue divertido porque estás con estas personas todo el tiempo, pero cuando tienes que imitarlas, sus gestos y todo, se vuelve algo lleno de presión para hacerlo sin que [la audiencia] se dé cuenta. Cuando hicimos eso, creo que Kane pesaba probablemente 25 veces más que yo. Pensé, ‘Oh, hombre, voy a parecer un ‘Kane anoréxico’ en este traje. Ambas veces salió perfecto. Nadie tenía idea, y este es uno de esos momentos icónicos cuando me quité la máscara y todo. Jim Ross y Jerry Lawler enloqueciendo. Fue divertido. Eso fue realmente genial. Fue una dirección creativa y buena.»

En 1998, Undertaker y Kane se enfrentarían en WrestleMania 14, Mayhem In Manchester, In Your House 21: Unforgiven, In Your House 23: Fully Loaded (en una lucha de parejas con El Enterrador y Steve Austin contra «The Big Red Machine» y el mencionado Mankind), In Your House 24: Breakdown (la única victoria de Kane, en una triple amenaza con «Stone Cold» involucrado), In Your House 25: Judgment Day (se enfrentaron sin resultado por el vacante Campeonato Mundial de Peso Pesado), Survivor Series o Capital Carnage (Austin venció a Undertaker, Kane y Mankind).

