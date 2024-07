Undertaker estaba nervioso de contarle esto a Vince McMahon

Ahora que está en el retiro, The Undertaker se permite hablar del detrás de cámaras de su paso por el negocio.

Algo que antes de colgar las botas se antojaba inédito.

He aquí una nueva anécdota: de cuando se sintió nervioso por contarle algo a Vince McMahon.

Vale la pena aclarar que, Undertaker ha dicho en varias ocasiones que él tiene una amistad muy estrecha con el que fue el ex mandamás de la WWE.

En el pódcast del Undertaker, «Six Feet Under», «El hombre muerto que camina» relató de cuándo quiso cambiar de su personaje noventero a uno distinto en los dos mil, sí, su personaje motero: «The American Badass».

Aterricemos en la reunión entre McMahon y «El fenómeno».

«Y eso fue probablemente lo que más me puso nervioso, no la noche en que debutaría, sino el hecho de tener que decirle a Vince qué pensaba sobre esto. Y me sorprendió porque me había preocupado tanto que mi estómago estaba revuelto porque sabía que iba a tener que ir a él y decirle: ‘Oye, esto es lo que me gustaría hacer’. Y, sabes, esperaba que él dijera: ‘¡No, no hay manera! Oh, Undertaker, no, no, estarás bien, qué se jodan todos esos tipos que hablan y hacen esos grandes segmentos charlados’.

«Sí, eso es lo que estaba esperando, y finalmente, pues, tengo una reunión con él y yo le digo, jefe, esto es lo que estoy pensando. Y, sabes, le expliqué mi razonamiento y él respondió: ‘¡Maldita sea, eso es bueno, eso es genial!’. Estoy pensando que es una broma, ¿Dónde está la cámara escondida? Me quedo esperando: ‘Aquí viene el remate, está a punto de tirar la alfombra de debajo de mis pies’.

«Pero a él también le gustó mi idea. Y es loco porque teníamos la misma visión. Sabiendo el aspecto clásico de eso y, ya sabes, nunca realmente me consideré un luchador profesional o un entretenedor deportivo desde que me convertí en Undertaker. Me considero un contador de historias, viejo. Eso es todo lo que hice. Todo lo que hice fue sobre contar la historia y poder cambiar el personaje de Undertaker a este personaje más humano, y también sabiendo en el fondo de mi mente que algo en algún lugar a lo largo del camino iba a suceder y tendría que volver a ese tipo y sería completamente nuevo otra vez.

«Esa fue mi visión, mi visión completa desde el principio. Y así es como terminó funcionando. Así que tienes este personaje de ‘American Badass’ en tu mente con la intención de que el camino llevaría de vuelta al ‘Enterrador’. Sentía que así sería. No pensaba: ‘Ok, voy a hacer esto por ciertos años y luego voy a cambiar esto’. Siempre supe que algo en el camino iba a suceder en la trama que me traería de vuelta a ese personaje».