El miembro del Salón de la Fama de la WWE The Undertaker recuerda que de haberse unido a WCW -como hicieron tantos otros: Hulk Hogan, Bret Hart, Kevin Nash, Scott Hall, Lex Luger, Randy Savage…- su vida podría haber sido mejor pero prefirió la WWE porque Vince McMahon le dio una oportunidad. El veterano lo recuerda en un episodio reciente de su pódcast, Six Feet Under.

► The Undertaker prefirió WWE

«Cada uno tiene que tomar la decisión que sea correcta para ellos. Si puedes ganar tanto dinero, o más dinero, y hacer menos trabajo en un trabajo que requiere esfuerzo físico en tu cuerpo, tu cuerpo es tu herramienta, es algo que realmente tienes que sentarte y evaluar. Si mi situación hubiera sido diferente, si WCW no me hubiera dicho que no iba a generar dinero, no sé qué habría hecho. No lo sé. El hecho de que me dijeran, ‘Nunca vas a ganar dinero,’ siempre fue la motivación que llevé en mi hombro. Incluso cuando llamaron. Recuerdo a Nash llamándome, ‘Creo que puedo conseguirte esto si quieres venir.’ ‘Wow, eso es mucho más dinero del que estoy ganando ahora.’ Lo pensé y dije, ‘No.’ Eso fue lo que significó para mí.

«Vince (McMahon) me dio la oportunidad. ‘Esta puede ser la peor decisión que tome, pero él me dio la oportunidad de convertirme en algo’. Simplemente no pude hacerlo. Habría ganado más dinero. Habría trabajado mucho menos. Probablemente habría estado en una situación donde habría sido bienvenido de nuevo, tal vez no, pero el hecho de que me quedé, me patearon el trasero, todos nos patearon el trasero, y luego lo dimos vuelta e hicimos el mayor regreso de la historia. Fue realmente gratificante. Muchas personas me dijeron, ‘Debes tomar el dinero.’”