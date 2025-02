Undertaker elogia a Ricky Starks: «Un buen chico»

Ricky Starks es el nuevo talento estrella de NXT. Apenas obtuvo su liberación de AEW, el «Absolute» debutó en la WWE durante el programa del territorio de desarrollo del 11 de febrero de 2025. Fue un momento que dio la vuelta al mundo y visto lo visto hasta ahora en su carrera los fanáticos deben prepararse para la nueva aventura de este luchador.

► Ya lo conocía

Y ese visto lo visto podríamos decir que incluye al Undertaker, ya que el miembro del Salón de la Fama ya conocía a Starks. No sabemos realmente si lo ha estado siguiendo en su vida luchística, pero durante su reacción en vivo en Busted Open Radio a su primera aparición en NXT el miembro del Salón de la Fama revela cómo se conocieron y lo que piensa de él:

«Sí, estaba entrenando en un gimnasio y noté que este chico estaba ahí todos los días. No decía nada, muy respetuoso. A medida que avanzaba el entrenamiento, necesitábamos distintos asistentes y ayuda. Él siempre estaba ahí. Finalmente, empezamos a conversar y me dijo que estaba tratando de entrar en el negocio. Le hablé sobre diferentes cosas.

En uno de los [Royal] Rumbles en los que Michelle [McCool] fue una invitada sorpresa, ella quería entrenar en el ring y él bajó para entrenar con ella. Lo he visto algunas veces aquí y allá, y siempre hemos tenido grandes conversaciones. Es un buen chico, muy respetuoso.

Eso me tomó completamente por sorpresa. No lo he visto en probablemente un año, un año y medio, tal vez… Así fue como nos conocimos, en un gimnasio mientras me preparaba para Shane [McMahon] en WrestleMania.»