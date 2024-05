Aunque cualquiera creería que ser campeón en WWE o cualquier otra empresa de lucha libre profesional es la máxima meta de los luchadores, realmente, hay gladiadores que llegan a un nivel tan alto en el panorama, que quieren vivir nuevas experiencias y hacer su trabajo de manera diferente.

Por eso, recientemente, sorprendieron un poco las declaraciones de The Undertaker en donde dijo que él disfrutaba más cuando no era campeón WWE, sino cuando tenía que estar en una rivalidad e historia televisiva en donde perseguía algún campeonato.

► A The Undertaker le gustaba más perseguir títulos que ganarlos en WWE

Estas fueron sus interesantes declaraciones en la más reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway:

«Sentí que mi personaje nunca realmente necesitó el título para tener éxito en la industria de la lucha libre, por lo tanto, siempre tuve más afinidad por perseguir el título a lo largo de mi carrera.

«Obviamente, es muy gratificante tener el título y saber que la empresa siente que eres el tipo o algo así, pero para mí siempre fue mucho más divertido llegar justo ahí y luego descubrir cómo mantenerlo fuera de mi alcance,

«Mi personaje, siendo lo que era, realmente nunca necesitó el título. Obviamente, estoy muy orgulloso de mis carreras con el título o el número de veces que gané el título, pero siempre fue la persecución».





«Supe desde temprano en mi carrera como luchador que la persona de ‘El Fenómeno’ tenía un atractivo único con la fanaticada, pero también mi enfoque cambió de tener la mejor presentación a esforzarme por ofrecer el mejor combate.

«Me di cuenta de que el personaje era algo tan especial que supe desde el principio que era una atracción, como dijiste, era como André el Gigante en cierto sentido… Especialmente después de mi etapa como American Badass, que me permitió trabajar un poco más y de manera diferente.

«Y luego fue como, sí, definitivamente quiero tener el mejor combate en la cartelera, lo cual al principio no era necesariamente lo más importante, lo más importante era presentar ese personaje de la mejor manera posible porque eso es lo que la gente venía a ver».