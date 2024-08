Undertaker de los luchadores de hoy: «Me preocupa…»

El miembro del Salón de la Fama de WWE The Undertaker comparte una preocupación que tiene con respecto a los luchadores del presente, como puede ser Darby Allin, de AEW.

► La longevidad de los luchadores de hoy

«Están rompiendo récords cada vez que salen. Todos son más grandes que el año anterior. Están vendiendo más mercancía. El negocio está absolutamente en auge en este momento. ¿Lo hacen de la manera en que yo lo hice? No, pero no importa. La evolución del luchador y la actuación es diferente, pero todavía resuena con la audiencia de hoy porque las arenas de la WWE están llenas. El negocio en sí mismo está en una posición fenomenal en este momento. La lucha libre, hay algo para todos dentro de la familia. Incluso si no te gusta la violencia, hay el personaje, la historia o el drama. Los atletas en sí, son como videojuegos. Hacen cosas en el ring… No creo que haya tenido la visión. No creo que nunca hubiera pensado en eso. Creo que es debido a la era de los videojuegos. No hay nada que pueda decir de ‘Probablemente deberían estar haciendo esto,’ porque lo están matando. Lo único que me preocupa, porque conozco la forma física y la condición en la que estoy y las cosas que he tenido que hacer desde que estoy en el negocio, es que me preocupa su longevidad debido a cuánto siguen llevando el límite. Lo que acaba sucediendo muchas veces es que, hubo un período de tiempo en el que el desarrollo del personaje realmente faltaba. La parte del atletismo estaba allí, por lo que comenzaron a hacer estos movimientos locos para (compensar la falta de personaje).

«Lo que terminan tratando de hacer es, después de dos o tres veces de ver un doble giro mortal desde la cuerda superior hasta el suelo, tu audiencia se desensibiliza a eso. ‘Ya he visto eso, ¿qué tienes ahora?’ Ahora, tienes que llevar el límite un poco más lejos, y hay limitaciones a lo que el cuerpo humano puede hacer. Si puedes hacer que se involucren en el personaje, tienes que hacer que te amen o te odien. Eso es lo único que desearía, en general, que hubiera más. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre la lucha libre es que cualquier combate en cualquier noche, estás a dos pulgadas de que ocurra algo catastrófico. Independientemente de cuánto entrenamiento tengas. Cuando piensas en la cantidad de fechas por año que estás trabajando, ese factor de riesgo aumenta exponencialmente. Cuando estás haciendo dobles giros mortales desde la cuerda superior hacia un grupo de personas, solo se necesita una vez.»

