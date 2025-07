Undertaker rechazó aparecer en Body Issue de ESPN

Body Issue de ESPN fue una edición anual de la revista ESPN The Magazine que se publicó desde 2009 hasta 2019 para celebrar el físicos de los atletas. En ella nunca apareció The Undertaker. Pero no porque no estuvieran interesados en la leyenda viviente de la WWE.

#2018HIGHLIGHT #tbt First @WWE Superstar in the ESPN Magazine Body Issue. This was a bucklet list moment! pic.twitter.com/7zJwbfSZro — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) December 27, 2018

► ¿Undertaker en Body Issue?

En un episodio reciente de su pódcast Six Feet Under with Mark Calaway, el propio exluchador y su esposa, Michelle McCool, ambos miembros del Salón de la Fama de la empresa de lucha libre, en conversación con Charlotte Flair, explican por qué decidió rechazar esa oportunidad:

Undertaker: «Ella trató de convencerme para esto. ¿Tú [Charlotte] hiciste el ESPN Body Issue?». McCool: «Sí, intenté convencerlo (para que lo hiciera)». Charlotte: «Me aseguré de que todas las cámaras estuvieran cubiertas. Dije, ‘no voy a entrar ahí desnuda sin que todas esas pequeñas cámaras estén cubiertas’«. Undertaker: «Lo entiendo totalmente. Esta [Michelle] estaba tratando de convencerme». McCool: «Hace años. Ya no». Undertaker: «Definitivamente no (ahora)». Charlotte: «¿Por qué no? Tú con todos esos tatuajes. Podrías simplemente poner el esquinero justo ahí [sobre tu entrepierna]. ¿Eso es demasiado? ¿El esquinero es demasiado?» Undertaker: «Ay, hombre». Charlotte: «Taker justo ahí frente al esquinero con el logo de WWE. Podría flexionar de un lado». Undertaker: «Cuando esto salga, la gente se va a incomodar mucho. Ese no es mi Undertaker. No quieren ver nada debajo del negro». McCool: «Ya lo están viendo ahora. Sí, antes tal vez no. Yo pensé que era una forma hermosa…«. Undertaker: «Ella hizo un gran esfuerzo para convencerme». McCool: «La gente piensa que consigo todo lo que quiero». Charlotte: «¿Lo rechazaste?». Undertaker: «Sí, lo rechacé«. McCool: «Ni siquiera lo hizo por mí. La gente piensa que consigo todo por él. Lo único que le pedí, me lo negó rotundamente». Charlotte: «Probablemente dijo, ‘Mi personaje no lo haría’«. Undertaker: «¡Exacto!«. McCool: «Eso fue exactamente lo que dijo». Undertaker: «Eso es todo lo que tengo, mi personaje«. McCool: «Él dice, ‘Caminaré desnudo por la casa todo el tiempo, pero no voy a salir en la revista.’ En realidad, no camina desnudo todo el tiempo». Charlotte: «Yo soy la directora creativa». McCool: «La esperanza sigue viva. Chicos, ¿podemos hacer que esto pase? Pongan un ataúd. ‘Undertaker está muerto. Mark Callaway ha llegado'».