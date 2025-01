Undertaker aplaude a John Cena: «Ese es el futuro»

Nadie quiso jamás leer estas palabras pero John Cena está en la recta final de su carrera en WWE. Será en la batalla real de Royal Rumble 2025 donde comience en lo que respecta a los combates y los logros relativos a ellos que va a tener el 16 veces Campeón Mundial. De hecho, ya ha adelantado que quiere vencer a los otrosd 29 luchadores para ir a WrestleMania 41 a conseguir un nuevo reinado; también se ha hablado de que podría luchar tanto con Cody Rhodes (Campeón WWE) como con Gunther (Campeón Mundial de Peso Completo). Pero eso solo hasta abril. Qué pasará más adelante es una incógnita pero aún queda mucho para disfrutar con «The Greatest of All Time».

Embed from Getty Images

► La recta final

Antes de conocer más, nos hacemos eco de la opinión del Undertaker sobre el retiro del líder de la Cenation. Un Enterrador que se retiró en su momento, no así, pero de una manera también especial, incluyendo su entrada al Salón de la Fama. Él mismo explica en Six Feet Under with Mark Calaway que no podría haber hecho un tour como John Cena, aunque sí celebra que él se esté yendo así.

“Es una forma genial para que alguien que significó tanto para este negocio se despida. Los fanáticos pueden darle el reconocimiento que merece, y él puede despedirse de la manera correcta.”

“Para mí, no habría podido hacer una gira de despedida con mi personaje. No habría tenido sentido que estuviera abrazando a los fanáticos y diciendo adiós. Ese no era The Undertaker.”

“Creo que este es el futuro para los retiros en la lucha libre. Cuanto menos vean de mi generación, mejor—es hora de que las nuevas estrellas brillen.”

“Es hora de que John haga su reverencia final. Y lo está haciendo de una manera que honra tanto al negocio como a sus fanáticos.”