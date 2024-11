Undertaker: «Amo a Batista, da igual la política»

Poco antes de que Donald Trump saliera reelegido como presidente de Estados Unidos, uno de sus detractores en la lucha libre, Mick Foley, aclaraba que sigue teniendo buena relación con The Undertaker a pesar de que el también miembro del Salón de la Fama de WWE sí que apoya al gobernante:

“Puedo contar con una mano la cantidad de amigos que he perdido por temas de política… las cosas que nos unen son mucho más significativas que las que nos dividen.”

► Da igual la política

Y es un sentimiento compartido pues El Enterrador explica en Fox News que no va a dejar que la política los separe, como tampoco con Batista, quien también se ha expresado fuertemente contra Trump. De momento, «The Animal» no ha dicho nada, por lo que no sabemos si corresponde a Taker.

«Para que quede perfectamente claro: no tengo ningún resentimiento hacia Dave Bautista. Sigue siendo un buen amigo mío. No lo he visto, pero si lo viera, le daría un gran abrazo. A Mick Foley también. No me importa cuáles sean tus ideas políticas. Estás equivocado [risas], todo el mundo lo sabe, pero igual te quiero y te voy a saludar y dar un abrazo, lo quieras o no, cuando te vea. Si la gente adoptara un poco más esa actitud y no tuviera tanto vitriolo y odio por la política, sería ridículo».

Precisamente, lo que quiere la política, los políticos, es dividir a la gente, pues si no lo hicieran las personas se darían cuenta de que juntas es como pueden cambiar las cosas para mejor y no poniéndose en manos de los Trump, los Joe Biden, los Kamala Harris (por hablar solo de Estados Unidos).

¿Qué opinas de las palabras del Undertaker?