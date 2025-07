Durante años circuló el rumor de que en WrestleMania XIV, The Undertaker amenazó con golpear a Shawn Michaels si no dejaba ganar a Stone Cold Steve Austin, como estaba planeado. Tiempo después, «HBK» no recordaba haber visto al «Deadman» ese día y le preguntó si aquello fue verdad, lo que El Enterrador negó.

Sin embargo, durante una reciente conversación entre ellos en Six Feet Under with Mark Calaway, finalmente el Undertaker confiesa que mintió, y que sí tenía la intención de confrontarlo físicamente si arruinaba el evento, aunque no lo hizo porque Michaels cumplió y porque su relación personal ya había evolucionado mucho.

The Undertaker: «Sí, te mentí directamente en la cara. Tenía toda la intención, si no se hacía el negocio, de que algo iba a pasar. Como fuera, quien se metiera, yo estaba decidido a hacer algo. Cuando me lo preguntaste, ya nuestra relación había cambiado tanto que me sentí muy mal al decirte que sí iba a intentar golpearte. Yo estaba en Gorilla Position, por si pasaba algo. No era algo grande ni un show para que todos lo vieran, era algo sutil, solo en caso de que no se hiciera lo correcto. Fue un momento vital en el negocio. Tú estabas lesionado, te ibas a ir, y todo iba a recaer en Steve. Tenía que hacerse así.»

Shawn Michaels: «Siempre escuché la historia de que en WrestleMania XIV, Undertaker se estaba vendando los puños y dijo que si las cosas no salían bien, me iba a golpear. Pero yo no recordaba haberlo visto ese día. Le pregunté después a Mark si eso había pasado, y él me dijo que no, que si hubiera sido así, seguramente lo recordaría. Quería que todos sudaran, que no supieran si lo haría o no, así de inmaduro y orgulloso era yo en ese momento. Nadie me podía alcanzar ese día, solo Hunter y Steve entraban a mi vestidor. Hasta me dieron un camerino solo, lo cual molestó a todos.»