¿Te acuerdas de lo que dijo Undertaker sobre pistolas y cuchillos en la WWE a Joe Rogan? En realidad, si bien aquello fue lo que más revuelo causó, también llamó la atención que califara el producto actual de la compañía como «blando» o que admitiera que tomó esteroides.

«En la Attitude Era los tipos también era hombres. Hoy en día, entras en un vestidor y es muy diferente. Recuerdo entrar a mi primer vestidor de verdad, y vi a hombres jodi**mente ásperos. La mitad de ellos llevaban pistolas y cuchillos en sus sacos. Ahora, entras en un vestidor, y ves a los tipos jugar a videojuegos y asegurarse de que lucen guapos. Es evolución, supongo. No sé lo que es, pero me gusta aquella época, tío. Me gustaba cuando los hombres eran hombres«.

► Abordando la polémica

Ya en su momento salió nuevamente El Enterrador a dar explicaciones por aquellas otras cuestiones y mientras hablaba en un episodio reciente de su podcast, Six Feet Under with Mark Calaway, quiso comentar aquello sobre las armas que supuestamente portaban algunos luchadores:

“La gente no me creyó cuando fui al programa de Rogan y conté que, en su momento, la gente llevaba armas y cuchillos en sus bolsas (dice el veterano entre risas). Me decían, ‘¿Cómo pasabas por la TSA?’ No existía la TSA en aquel entonces y estábamos en autos, no en aviones. Te lo digo, era un mundo completamente diferente. Era como el viejo oeste. Estoy tan feliz de que el negocio haya evolucionado hasta donde está ahora, para que los chicos no tengan que preocuparse por eso… Simplemente no te metías con la gente, había peleas, pero no te metías.”

¿Qué opinas de estas nuevas declaraciones de Taker?

