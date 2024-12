Undertaker a WWE: «No arruinen a mi chico, Gunther»

¿Han sido correctos todos los pasos que WWE ha dado con Gunther hasta el momento? Probablemente, podrían señalarse algunos que no, pero podemos estar de acuerdo en que mayoritariamente todo ha sido saliendo a las mil maravillas con «The Ring General», el actual Campeón Mundial de Peso Completo. Desde sus tiempos NXT UK hasta su histórico reinado como Campeón Intercontinental pasando por su relación con Ludwig Kaiser.

Embed from Getty Images

► Undertaker aplaude a Gunther

Sin embargo, de todas maneras, The Undertaker, un gran fanático del oriundo de Austria, tiene una advertencia para la compañía:

“Sí, no sé, Gunther es tan bueno… hace buenas promos, eso sí. Tiene a ese otro tipo. Tiene a Kaiser también. Así que, no sé, amigo. No toques a mi chico. No arruines a mi chico. Estoy de acuerdo, necesita ser más cobarde.”

Ha tenido momentos pero el campeón nunca ha sido realmente cobarde y no se espera que vaya a serlo próximamente. No lo fue contra Damian Priest, ante quien defendió el título en Survivor Series: WarGames, y de momento tampoco con Finn Bálor, quien lo atacó nuevamente en el último Raw.

A continuación de las palabras del Enterrador, su invitado en Six Feet Under with Mark Calaway, el también Hall of Famer Teddy Long comentó:

“Gunther, es fenomenal. Con su acento y la forma en que hace una promo, no creo que necesite un manager. Creo que puede hacerlo todo por sí mismo. Para mí, ponerle un manager con él solo le restaría. Él hace un buen trabajo por sí solo. No pondría a nadie con él.”

Embed from Getty Images

► ¿Undertaker vs. Gunther?

No es ni mucho menos la primera vez que Taker comparte su gusto por Gunther, e incluso en una ocasión imaginó cómo hubiera sido una historia entre ambos de haber coincidido en la misma época en la WWE:

«Me encantaría verlo luchar contra Undertaker, esa es la lucha que me hubiera encantado ver. Se lo dije… hace unas semanas, cuando lo vi en Austin. Le dije: ‘Hombre, habría hecho mucho dinero contigo’. Fue muy amable. Él dijo: ‘Gracias’. Me dio las gracias. Le dije: ‘Eres mi favorito’. Y él respondió: ‘He escuchado que has dicho cosas muy buenas sobre mí’. Yo le dije: ‘Sí, no lo arruines’ [risas]».

Embed from Getty Images