¿Uncle Howdy vs. The Fiend fue el plan original para WrestleMania 39?

El mundo de los Wyatt Sicks, la extensión del universo creado por el genio de Windham Rotunda, sigue maravillando a la lucha libre. En estas últimas semanas, declaraciones del ex luchador Stevie Richards han generado debate en las redes sociales. El ex J.O.B. Squad dijo que, en su opinión, lo hecho por Taylor Rotunda desde su debut en la programación de WWE ya había superado todo lo que Bray Wyatt había realizado en toda su carrera. Discusión aparte, lo cierto es que esta nueva encarnación de los Wyatt está en boca de todos, y eso es lo que importa a la empresa de la W.

Sin embargo, hay algo que puede llegar a hacer más ruido aún, un dato que ha pasado desapercibido por todos y que, si bien no se sale de la especulación, es una especulación con más sabor a “probable” que “posible”. En fin, sin más preámbulo, pongamos las cartas sobre la mesa.

► ¿Uncle Howdy vs. The Fiend en WrestleMania 39?

Estamos seguros que aquel que haya visto el documental Bray Wyatt: Becoming Immortal, habrá encontrado la escena donde Jason Baker expone al mundo de lo que iba a ser la nueva versión de The Fiend como una de las partes más emotivas y, dicho sea de paso, curiosas de todo lo relatado. Baker mostró el maniquí con el atuendo y la máscara renovada. Esta, incluso, iba a incluir un rostro (inspirado en las facciones de su esposa, JoJo Offerman) en la parte trasera que se vería cada vez que Wyatt hiciese su característica pose conocida como la “Spider Walk”.

En fin, déjennos hacer hincapié en eso de “curioso” por un instante. Si nos detenemos en ese dato, se abre un mundo de posibilidades porque, primero y principal, el propio luchador había asegurado en un testimonio de enero de 2023 que The Fiend “estaba muerto” y no pensaba regresar a él como tampoco a su versión original de playera hawaina y demás. Pero lo realmente curioso es cuando nos sumimos en el planteo: ¿En qué contexto se planeaba materializar la vuelta del tétrico personaje?

Como muchos sabrán ya y hemos reportado en su momento en SÚPER LUCHAS, inicialmente la idea era un enfrentamiento Bray Wyatt vs. Uncle Howdy en WrestleMania 39. Con el paso del tiempo, acaso por algún descontento de la oficina con los resultados o vaya uno a saber los motivos, aquel plan fue abortado y la empresa resolvió inclinarse por un Bray Wyatt vs. Bobby Lashley que, sobra añadir, no acabó sucediendo debido al delicado estado de Rotunda.

Entonces nos preguntamos, ¿y si esa nueva versión de The Fiend que Rotunda mandó a hacer a Jason Baker estaba conectada con aquel potencial cara a cara contra Uncle Howdy? Antes de que el sendero creativo sufriese un desvío, ¿iba a ser la lucha de hermano vs. hermano en un contexto donde ambos estarían bajo las oscuras máscaras? Haya sido así o no, es una posibilidad que no podemos descartar, ¿verdad?

Desde luego que hay otras alternativas al porqué del nuevo Fiend. Quizá, todo tenga que ver con los planes que habían de llevar adelante una primera versión de los Wyatt Six. O, por qué no, hacer uso de la máscara para ir contra “El Todopoderoso” en la Vitrina de los Inmortales. De cualquier manera, esperamos obtener respuestas de primera mano en algún momento y acabar así con este misterio.