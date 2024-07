El ex WWE y actual Campeón de Medios Digitales de TNA, AJ Francis, propone que Uncle Howdy enfrente a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible en SummerSlam. Claramente, esto no va a suceder, el «American Nightmare» debería exponer el título entonces contra Solo Sikoa. Es más, quizá el líder de The Wyatt Sicks no tenga un combate. La facción que busca continuar con el legado de Bray Wyatt apenas está dando sus primeros pasos y es una completa incógnita cuál va a ser el siguiente.

Dicho esto, conozcamos la idea del ex Top Dolla recogiendo sus recientes declaraciones en The Angle Podcast:

«Es increíble. Es impresionante. Lo que están haciendo es asombroso y las pequeños promos del quiebre psicótico son increíbles. No solo callan a las personas que tienen dudas, están respondiendo a todas las preguntas sobre todo, como ‘¿Crees que estás robando el legado de tu hermano?’ o ‘¿Cómo te sentiste cuando tu hermano murió?’ No solo es asombroso ver a [Bo] en ese papel, interpretando ese papel, está haciendo un trabajo increíble, pero también no está actuando. Lo que dice es totalmente cierto, y lo siente en su alma, y puedes verlo a través de la cámara, así que es perfecto. He visto suficiente, denle a Uncle Howdy todos los títulos. Uncle Howdy contra Cody Rhodes en SummerSlam, háganlo«.

Por ahora, el cartel de luchas de «The Biggest Party of the Summer» solo tiene dos: Damian Priest va a defender contra Gunther el Campeonato Mundial de Peso Pesado y Bayley va a hacer lo propio con el Campeonato Femenil de WWE ante Nia Jax. Veremos qué ocurre en el nuevo WWE RAW.