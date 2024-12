Uncle Howdy tuvo un episodio muy extraño: «No sé cuánto puedo contar»

Conocedor, ¿estás preparado para escuchar una historia de terror y otra emotiva? Nuestro relator del día es un individuo que algo sabe de aterrarnos: el mismísmo Uncle Howdy, mejor conocido detrás de la máscara como Bo Dallas. O, del backstage para afuera, Taylor Rotunda. Si las anécdotas de hechos sobrenaturales y/o paranormales son de tu agrado, estás de suerte, pues a través de los años hemos recopilado algunas que sin dudas te erizarán los pelos de todo el cuerpo.

Dicho esto, vayamos al increíble hecho que le tocó vivir al líder de los Wyatt Sicks. ¡Espeluznante!

► Uncle Howdy tuvo un episodio muy extraño

Lo contó a SHAK Wrestling hace alrededor de un mes atrás, entrevista que puedes ver aquí, y esto fue lo que detalló exactamente:

«Bueno, no sé cuánto puedo contar, pero una vez me desperté repitiendo un nombre una y otra y otra vez. No sabía qué era y no quiero decir el nombre en cuestión. El tema es que cuando lo busqué era un nombre demoníaco. En ese momento tenía un amigo cuyo padre era pastor y hablándolo con él, me dijo que la próxima vez que me pasara, que empezara a repetir ‘Jesucristo’, ‘Jesucristo’, ‘Jesucristo’… Y lo hice.

«Hubo algunos días en los me repetía el nombre en mi cabeza sin poder parar y tan pronto empecé a llamar a Jesucristo sentí que el aire de mi departamento se hacía menos pesado. Esto fue hace mucho, cuando vivía en un departamento monoambiente. Se sintió como si hubiese expulsado algo».

► La foto familiar que emocionó a todos

Por otra parte, yendo por una línea si se quiere «sobrenatural» mas no así aterradora, conectamos este hecho con una historia más reciente y acogedora… e involucra a Windham, el gran Bray Wyatt.

A fines del mes pasado se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, festividad en el que se acostumbran las reuniones entre seres queridos para, naturalmente, agradecer todo lo que uno tiene. Siendo una familia muy unida, los Rotunda se juntaron y en cierto punto del día decidieron inmortalizar el momento mediante una fotografía. El resultado fue el siguiente:

Como se puede apreciar en la imagen que publicó en Instagram Mika, la hermana de Taylor y Windham, una luz se cruzó en el lente de la cámara, tomando un protagonismo que resulta imposible de pasar por alto al ojo humano. La interferencia es curiosa puesto que no pareciera ser un simple reflejo. Por el contrario, crea un efecto poco común que muchos, incluido la propia Mika, relacionaron con Windham.

«Hola Windham», escribió ella junto a la imagen, acompañándolo con algunos corazones y estrellas.