Unagi Sayaka Produce: Resultados «Tono Wa Goranshin» Despidiendo a Risa Sera

«Tono Wa Goranshin» fue la función que produjo Unagi Sayaka en el Shinjuku FACE a manera de despedida para Risa Sera.

► «Tono Wa Goranshin»

Fue un divertido evento con temática de Star Wars, incluidos los androides C-3PO (Natsu Sumire) y R2D2.

En mano a mano de poder a poder, Ryo Mizunami sometió a Kaho Kobayashi.

A continuación, un falso Super Sasadango Machine (Daisuke Sekimoto) chocó contra Aja Kong, en una lucha que estuvo plagada de intervenciones. Al final, Sasadango llevó a la veterana luchadora al toque de espaldas. En apoyo de Aja Kong, Ryo Mizunami subió al ring y encaró al enmascarado.

En el turno principal, Risa Sera enfrentó a Unagi Sayaka. Las acciones comenzaron luchando con sables de luz, aunque después se fueron a los castigos directos. Tras poco más de dieciocho minutos de refriega, Sera dominó a su rival y se llevó el encuentro.

Tras la lucha, Unagi Sayaka le entregó a Risa Sera un ramo de flores, así como un certificado reconociendo su aporte a la lucha libre profesional femenina japonesa. Además, Unagi Sayaka llamó al ring a la legendaria Manami Toyota, invitada especial a esta función y a quien Sera admira profundamente. Toyota le brindó unas palabras y la abrazó. Todos los participantes de la función subieron al ring para la foto conmemorativa.

Los resultados completos son:

Unagi Sayaka Produce «Tono Wa Goranshin», 09.01.2026

Shinjuku FACE

Asistencia: 422 Espectadores

1. Annabelle Mogami (Kyu Mogami), Kurumi Tateba Shakuyaku, Margaret Tachibana (Seigo Tachibana) y Veronica Ueki (Takayuki Ueki) vencieron a Ayame Sasamura, Honori Hana, Kakeru Sekiguchi y Misa Kagura (12:38).

2. Shin Sakura Hirota y Unagi Sayaka vencieron a Anne Kanaya y Yurika Oka (12:53).

3. Ryo Mizunami venció a Kaho Kobayashi (10:42).

4. Super Sasadango Machine venció a Aja Kong (4:17).

5. Risa Sera venció Unagi Sayaka (18:18).