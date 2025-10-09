Unagi Sayaka despide a Tae Honma

Teniendo como sede el Shinjuku FACE de Tokio, la popular luchadora independiente Unagi Sayaka celebró su función «The Lord has gone Mad ~ Destiny is Like the Roar of Thunder«.

► «The Lord has gone Mad ~ Destiny is Like the Roar of Thunder».

Unagi Sayaka ha estado celebrando funciones independientes durante siete meses consecutivos desde febrero y se presentó por segunda ocasión en el Shinjuku Face, donde se enfrentó en un combate individual contra Tae Honma, quien pronto se retirará.

Antes de ello, Ayame Sasamura de 2AW y Misa Kagura de JTO se impusieron en una lucha de parejas a Nanami Hatano y Mizuki Kato de Diana.

En el turno semifinal, se enfrentaron los equipos de tercias mixtos donde Aja Kong, Jun Kasai y Daisuke Sekimoto pasaron sobre Shin Hirota Sakura (quien hizo un alto de su campaña política), Trans Am★Hiroshi y Seigo Tachibana.

En el turno estelar, Unagi Sayaka se enfrentó a Tae Honma en un duelo en mamo a mano. Entre ambas gladiadoras existe una gran amistad y se han apoyado mutuamente, tanto personal como profesionalmente. A días de su retiro, Tae Honma aceptó participar en este evento, en el que Unagi Sayaka quiso rendir un homenaje a su gran amiga.

Inició la lucha y ambas se trenzaron en recios castigos, donde Honma usó duras llaves las extremidades de su rival. Unagi Sayaka no tuvo más remedio que irse a la esquina, mientras recibía duros golesp en su brazo derecho.

Desesperada, Sayaka pateó a Honma sin piedad en la cara para retomar el control, y luego desató su Daifuhensha Zan (un rompecaras modificado) y el Tanaka Deslizante, entre otros poderosos movimientos. Finalmente, agarró a Honma y le aplicó el Daii Dettaka, consiguiendo la cuenta de tres.

Tras el combate, Unagi Sayaka tomó el micrófono y expresó su gratitud con lágrimas en los ojos:

Antes que nada, gracias por aceptar este combate. Tae Honma siempre ha estado aquí, y pensar que se irá en unos días… pero fue decisión suya. Estoy realmente feliz de haber tenido la oportunidad de enfrentarme a una luchadora profesional como Tae Honma. Gracias.

Honma, también entre lágrimas, la aplaudió diciendo:

Estoy a punto de retirarme, pero volver a luchar hoy me hizo darme cuenta de algo. Estoy orgullosa de haber luchado en mis escasos 10 años como profesional, en la misma época que Unagi Sayaka. Gracias por todo el cariño que me ha demostrado hoy y siempre. También quiero agradecer a todos los que vinieron a verme hoy. Incluso después de retirarme, seguiré apoyándolos tanto que dirán que soy una molestia.

Al final del espectáculo, Unagi, aficionada al béisbol, quiso ayudar a Honma a lograr su sueño de batear un grand slam, así que preparó un bate. Tras conectar un jonrón en el aire, Honma recorrió las gradas y recibió flores blancas de los aficionados, con una amplia sonrisa. Al final, el público le regaló un globo aerostático sorpresa.

Para cerrar la función, todos los luchadores invitados subieron al ring para la foto oficial en medio del fuerte aplauso del público.

Los resultados completos son:

Sayaka Unagi Produce «THE LORD HAS GONE MAD ~ DESTINY IS LIKE THE ROAR OF THUNDER», 29.09.2025

Shinjuku FACE

391 Espectadores

1. Pa-Pa-Pa Reiwa Party vs. Zamas Gundan: Tsubaki Fujita, Veronica Ueki, Daria Abe y Anabel Mogami vencieron a Rina Amikura, YuuRI, Honori Hana y Ayame Sasamura (8:59)con un Fisherman Buster de Mogami sobre Amikura.

2. Kuroshio TOKYO Japan (Shin Hirota Sakura) venció a Yuko Miyamoto (8:34) con un Horizontal Cradle.

3. Gold Garden 2 – Round 1: Ayame Sasamura y Misa Kagura vencieron a Nanami Hatano y Mizuki Kato (8:43) con un Sasadango de Sasamura sobre Kato.

4. Gold Garden 2 – Round 1: Aja Kong, Jun Kasai y Daisuke Sekimoto vencieron a Shin Hirota Sakura, Trans Am★Hiroshi y Seigo Tachibana (17:38) cuando Kong coloco espaldas a Sakura.

5. Final Evaluation Before Retirement: Sayaka Unagi vencieron a Tae Honma (21:17) con la Taigi De Atta.