Como demostrar su poderío en Japón y su crecimiento a nivel internacional, la empresa NJPW realizó por primera vez en su historia un Wrestle Kingdom —su versión de WrestleMania— de 2 días de duración.

Ahora, Corey Graves considera que una WrestleMania de 2 días debe ser el próximo paso en la expansión del denominado Show de Shows. ¿Están de acuerdo?

En la más reciente edición de su Podcast, After the Bell, el comentarista de SmackDown se muestra a favor de esta idea.

Si analizamos bien, la idea no es descabellada, pues tanto los fans como las Superestrellas han mostrado cierto nivel de enojo y rechazo a las últimas WrestleMania, más que nada porque son muchas horas de seguido. Para ser exactos, 7 horas en muchos de ellos. Es más, el año pasado duró 7 horas y media el evento.

«Ya hay un fin de semana que surge de WrestleMania en sí, si tomamos en cuenta el NXT TakeOver y el Salón de la Fama y todas las demás actividades. Yo estaría a favor de tener 2 noches de acción. Y que las 2 noches sean igual de súper importantes. Tal vez que en una noche se exponga el Campeonato Universal y en la otra el Campeonato WWE. Dos verdaderos eventos estelares durante el fin de semana de WrestleMania, en lugar de tratar de mezclarlo todo. Puede ser una idea genial.

«¿Qué opinan? ¿Estarían a favor de 2 WrestleMania de 4 horas cada día, o de 3 horas el primer día y 4 horas el segundo día, en lugar de una sola WrestleMania de 31 horas en un día como hemos venido teniendo los recientes años?»

Ya en 2017, voces como la de Dave Meltzer se mostraban a favor de una WrestleMania de 2 días de duración:

Even hardcore fans don’t want a show longer than five hours, and really four is optimum for Mania. https://t.co/wRXhxoBDqv

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) June 2, 2017