El hoy dueño de la Major League Wrestling y durante varios años guionista creativo de WWE, Court Bauer, estuvo recientemente siendo entrevistado en el podcast The Insiders de AdFreeShows.com, y allí habló acerca de cómo la empresa tuvo en mente lanzar una serie animada de Eddie Guerrero y Rey Mysterio para atraer a los niños a ser fans de la lucha libre profesional. Estas fueron sus palabras:

«Bueno, hubo dos proyectos para realizar caricaturas y series animadas de WWE. En 2005, hubo una idea de hacer una caricatura de Rey Mysterio como héroe y Eddie Guerrero como villano. Incluso, tuvimos un mockup de arte de cómo se vería el show.

► A Vince McMahon no le interesaba una caricatura de Rey Mysterio

«Por alguna razón, lucía como los Duck Tales, pero con máscaras de lucha libre. No eran patos en su cuerpo, pero sí, el arte los hacía ver muy similares. Recuerdo que iban a introducir a nuevos personajes como parte de todo esto.

«Y luego, esos personajes de la caricatura iban a ser representados por luchadores en WWE, así que no lo sé… Vince fue bastante tibio con respecto a esto y, realmente, el desarrollo de esta caricatura no fue muy lejos. Hubo apoyo de varios ejecutivos en la compañía, pero El Emperador tenía que firmar las órdenes y no las firmaba.

«Luego, hubo discusiones recurrentes para una serie animada tipo caricatura que se iba a emitir los sábados por la mañana. Cada cierto tiempo salía la idea. Cuando estuvo más cerca de hacerse realidad fue cuando trajeron de regreso Saturday Night’s Main Event. Hubo nostalgia y otras cosas por eso.

«Creo que Hulk Hogan también había regresado a WWE para ese punto y se habló de hacer algo con eso en una caricatura. Pero, Vince opinaba que iba a costar demasiado dinero y que iba a tomar demasiado tiempo producirlo y no tenía interés en hacerlo.

«Le dijimos que habíamos investigado y que una empresa en Corea del Sur estaba interesada en hacer la animación, que iba a ser más rápida y menos costosa. Pero, en definitiva, dijo que no. No creía que los dibujos animados de los 80’s fueron aquel evento seminal que enganchó a los fanáticos, a los niños y adolescentes de toda esa generación.

«Solamente pensamos: ‘¡Qué dolor de trasero! ¡Qué pesadilla tener que lidiar con Vince!’ Y es que, a mí me enganchó a ser fan de la lucha libre, la caricatura de Jimmy Snuka, me hizo que me compraran un montón de figuras de lucha libre y eso fue como la droga que me introdujo en la lucha libre de niño».