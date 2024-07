«Una pesadilla…»: La curiosísima historia del origen de Uncle Howdy

Ya nos empapamos en un mundo de premoniciones. Tomamos la ruta del pasado para recordar a un Windham Rotunda Campeón de WWE asegurando en 2017 estar convencido de que su hermano Taylor se uniría al mundo Wyatt, eventualmente, para encontrar el éxito. Por otra parte, también repasamos línea por línea los mensajes ocultos detrás de “Shatter”, el tema compartido por Wyatt en su última etapa en WWE y los Wyatt Sicks en la actualidad, con frases impactantes tales como “muere por mí, hermano” o “solo en mí tu mancha vivirá para ser” o “soy el fantasma en la máquina”, entre muchas otras.

► La historia del origen de Uncle Howdy

Pero, dejando todo esto de lado, ¿por qué no vamos directo al núcleo del punto de conexión entre Windham y Taylor Rotunda? El puente es Uncle Howdy, el único que estuvo ahí junto a Bray Wyatt y ahora está, en un plano mucho más protagonista, cargando con el legado de Bray Wyatt. Entonces, ¿qué es realmente Uncle Howdy? ¿Qué idea tenía de él Windham cuando le dio vida? ¿Por qué nunca lo supimos? Después de todo, poco y nada se ha explicado de este peculiar personaje. Así que, ¿cuál era la idea original de Uncle Howdy?

En el documental Bray Wyatt: Becoming Immortal de Peackock, Taylor reveló que Uncle Howdy fue un personaje que se presentó en una pesadilla que Windham tuvo de pequeño. Por supuesto, fue una invención de su propio subconsciente, pues no hay registro de un personaje similar (y menos con ese nombre), pero fue tal el impacto que aquel extraño hombre causó en Windham, que jamás lo olvidó y le inspiró a materializarlo en Uncle Howdy.

Pasó bastante desapercibido, pero WWE referenció a este hecho en el WWE 2K24. En el ingreso al cuadrilátero de Uncle Howdy, la siguiente conversación se puede oír entre los comentaristas:

— Corey Graves: ¿Pueden sentir eso, caballeros? Tenemos algo verdaderamente peligroso delante nuestro.

— Byron Saxton: Sí, siento algo, definitivamente. De hecho, parece sacado directamente de una pesadilla.

— Michael Cole: Sabemos muy poco sobre este individuo…

Durante la última entrevista que concedió, allá por enero de 2023, días antes de su último combate en Royal Rumble, Windham se refirió a Howdy de esta manera:

“Honestamente, no sé bien [qué es Uncle Howdy]. Hay cosas sobre mí que la gente no entiende. No son solo personalidades dividas. Como en la vida real, no es tan simple como eso. Sufro de cosas que supongo que no voy a compartir con la gente.

“Quiero ser el portavoz de la gente desde un lugar de realidad, no desde una animación. Pero Uncle Howdy y Bray y todas estas cosas, son todos reales. Están basados en momentos, en cosas que me pasaron de verdad. Uncle Howdy tiene muchas más capas de las que creen. No es solo un monstruo, tiene sus complejidades que todavía no se han visto y cosas que ni yo entiendo. Y lo hermoso es que va crecer orgánicamente. Pero la historia en sí no creo que se haya contado aún.

“Para saber qué es y de dónde vino y la relación con mi niñez, es mucho más complejo de lo que creen. Uncle Howdy vino de un lugar muy, muy oscuro que sucedió en mi vida que si contara quizá sería demasiado para la audiencia”.

Aunque el conocimiento sobre Howdy es muy escaso, sabemos que se gestó durante un momento muy delicado en la vida de Windham y que una cadena de sucesos trágicos ayudaron a darle forma. En la misma entrevista, que no podemos dejar de recomendarles, el ex luchador reveló:

“Pasó mucho. Fue todo de repente y no estaba preparado para nada. Perdí a mi mejor amigo de la infancia, perdí a Brodie, perdí a mi mejor amigo de la universidad… Es algo con lo que no lidié muy bien. Creo que la mujer de Brodie, Amanda, lo procesó mejor que Rowan y yo. Todos los días hay algo que me recuerda a él. Creo que ese periodo fue muy oscuro para mí. No era yo mismo. Y me llevó un tiempo revertirlo. Fue un proceso largo que sin embargo me trajo hasta aquí, y ahora me siento mejor que nunca”.

Respecto a cómo fue el proceso de creación, rescataremos estas declaraciones que el propio Taylor (Bo Dallas) otorgó hace varios años atrás sobre la inmersión de su hermano cada vez que daba vida en su cabeza a sus monstruos:

“Cuando recién empecé como Bo Dallas, vi cómo creaba a Bray Wyatt. Fue una experiencia increíble. Ver el tiempo, el esfuerzo y toda la investigación que hizo para crear ese personaje fue… Dios santo, al diablo con los actores de Hollywood, lo que él hizo fue una de las demostraciones más impresionantes de alguien convirtiéndose en otra persona”.

Y es algo que el propio Windham reconocía:

“Cuando me meto en mis personajes, me inmerso tanto que no hay tal cosa como separarlo de todo lo demás. Es lo que hace que conecte y la razón por la que tengo fans que están tan insertados en lo que hago que es como si todo esto también fuera parte de sus vidas. Y si no tuviese fans tan apasionados, no estaría aquí. En serio.”

Y, debemos tener en cuenta, todo esto sucedió por su negativa a volver con ninguno de sus personajes anteriores:

“Como dije, todas estas cosas son pequeñas muestras de historias mucho más importantes para mí”, sentenció Windham en esa reveladora última entrevista. “Es como el hombre del bosque… Algunas de estas cosas son sueños, cosas que vi, que podrían ser cosas que sucedieron en el pasado. Y no soy de revelar mucho, no me gusta, creo que muchas veces la gente habla de más.

«Cuando yo digo algo es porque realmente lo siento así. Pero te diré esto: el Bray de camisa hawaiana, por quien era, no podría regresar sin Brodie. No puedo hacerlo. No es lo mismo. Es irrespetuoso para mi mejor amigo. The Fiend murió ese día en Tampa en WrestleMania para mí. Y The Fiend no es un idiota en una máscara, como mucha gente piensa. Eso es ridículo. Para mí es mucho más profundo. Y una vez que ves de dónde vienen todas estas cosas y cómo me formaron como persona… Pero él murió ese día para mí. No sé cómo reaccionará la gente a esto, pero para mí se fue para siempre. Apesta que sea así, pero así son las cosas”.

Finalmente, como dato de color, no nos pareció de más añadir cuál de los miembros de la Firefly Fun House (que hoy han “cobrado vida” como los Wyatts Sicks) era más representativo para Windham. Pues bien, él señaló al que hoy interpreta Erick Rowan como su predilecto, mientras nos regalaba otro detalle interesante:

“¿Quieres escuchar algo de información interna? El conejo fue la única marioneta que no estaba designada para estar ahí. Pero estaba ahí y la dejamos porque es una parte de mi psique que yo desconocía. Mi idea era matarlo y hacer que desapareciera, pero accidentalmente se convirtió en mi propia resistencia. Es así: no puedo soportarlo, es el más simple de todos, es tonto, idiota y casi todo lo que hace me molesta, pero también es como yo, como una cucaracha que no muere a pesar de la cantidad de veces que la pises. De algún modo es yo. Hay una parte de mí que lo quiere, pero definitivamente es el más molesto para mí [risas]”.

Parecido a Windham, claro. Y también muy parecido a Rowan, su portador, cuya fortaleza ha sido ejemplar tras las muertes de sus “familiares” Wyatt, Bray y Brodie Lee, tal y como lo apreciamos este lunes en Monday Night Raw: