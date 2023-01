Una pareja de WWE tiene el nombre de un sitio para adultos

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, WWE ha oficializado a Sheamus y Drew McIntyre como un equipo. Y les dio el nombre de batalla de The Banger Bros, lo cual podría también indicar que cuando Randy Orton y Matt Riddle regresen a WWE, la empresa no tiene intención de volver a unirlos como el equipo RK-Bro, dado que, según Dave Meltzer, a la empresa no le gusta tener dos equipos cuyo nombre suenen tan similares.

Ahora también ha ocurrido una curiosidad, de la cual WWE está al tanto, según reveló el propio Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter. Y es que, en esta última semana, ha sido tendencia en Twitter el nombre dado a la pareja de europeos, y ha recibido muchas burlas y memes, dado que The Banger Bros suena muy similar a Bang Bros, un sitio web especializado en videos para adultos.

► WWE podría cambiar el nombre de batalla del equipo de Sheamus y Drew McIntyre

De hecho, tanto Sheamus como McIntyre han hecho algunas bromas muy inteligentes en ferencia a esta curiosidad.

— ¿Qué modo de transporte debe conducir The Banger Bros?

— ¿Tal vez un taxi, amigo?

when a tag team faces the banger bros pic.twitter.com/QeNJH6cJXd — troy thundernova (@TonyTrotmann) January 12, 2023

“*Cuando un equipo tenga que enfrentar a The Banger Bros* (Risita) Estoy en peligro. Fake Taxi”.

Meltzer asegura que gracias al ruido y a los memes en redes, WWE ya está al tanto de esta situación. Esto es lo que informa:

“Ha habido ya algún aviso de que el nombre de batalla de The Banger Bros para el equipo de Sheamus y Drew McIntyre tal vez no sería el más apropiado. Evidentemente, hay una compañía para adultos llamada Bang Bros y suenan similar.

“Si cambia el nombre del grupo, esa sería la razón, aunque no nos han dicho que el nombre vaya a cambiar, solamente que ya tienen conciencia en WWE de que suena similar a esta empresa”.