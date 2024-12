Una nueva rivalidad para Colby Covington

A principios de esta semana el ex campeón interino de peso welter de UFC, Colby Covington, retó al brasileño Gilbert Burns para pelear con él y ahora ‘Durhinho’ ha dado su respuesta.

Covington acaba de pelear hace una semana en el evento principal de UFC On ESPN 63, y no le fue bien, sufriendo una derrota por nocaut técnico ante Joaquin Buckley después de sufrir un feo corte en el párpado derecho que obligó al médico de la pelea a recomendar que se detuviera.

Sin embargo, eso no le ha impedido llamar a Burns, quien fue añadido a su lista negra después de que diera en línea el número de teléfono personal de su entrenador Chael Sonnen.

«Eso es asqueroso hombre, eso es despreciable, y eso no está bien hombre». Había dicho Colby Covington sobre la broma de Burns, que se había hecho para vengarse de Sonnen por afirmar que estaba retirado.

«Eso es realmente un desastre. Ahora, él está recibiendo toneladas de personas que lo llaman con m*erda estúpido, diciendo bromas estúpidas. Es un problema de seguridad. Gilbert, eso fue muy inmaduro. ¿Estamos en el instituto, tío? Sé un hombre adulto.

«Gilbert le hizo eso al tío Chael. Le dije: ‘Oye, tío Chael, si quieres que me encargue de eso dentro del octágono, voy a hacer justicia por nosotros. Voy a hacer justicia en la cara de Gilbert. Me aseguraré de que no vuelva a mostrar su cara en América nunca más por lo mal que le gané».

Ahora Burns ha respondido, y parece que está encantado de aceptar la invitación de Covington para resolver sus diferencias a la antigua usanza.

«¿Abril? ¿Miami?», escribió Burns en X. »¡Abril Miami! ¡Sólo (firma) el contrato! Sé que no vas a aparecer».