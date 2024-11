¿Una nueva empresa de Vince McMahon? Booker T opina

Es una incógnita si el proyecto va a resultar pero unas semanas atrás informábamos de unos cuantos detalles con respecto a la compañía que Vince McMahon estaría preparando en el actual capítulo de su vida posWWE:

«Varias fuentes con conocimiento de la situación han confirmado que McMahon está en el proceso de establecer lo que se describe como una nueva ‘compañía de entretenimiento’ que respaldaría, desarrollaría y produciría películas y producciones televisivas. Se cree que no hay planes de que esta compañía sea en nada similar a WWE y que a cambio, se centrarían en proyectos de ficción y no ficción».

► ¿Una nueva empresa de Vince McMahon?

A falta de más información, todo el mundo está siendo prudente; además, el ex mandamás está inmerso en otras situaciones, como el juicio federal contra Janel Grant. No obstante, Booker T se pronunció así cuando le preguntaron recientemente en Hall of Fame:

«Creo que lo que sea que tenga en marcha tiene prioridad sobre cualquier cosa relacionada con el negocio. Pero lo cierto es que estoy seguro de que Vince está deseando hacer algo, y tiene que hacer algo. No es del tipo de persona que se queda en casa envejeciendo tranquilamente y haciéndolo en paz. Eso no va a pasar. No se irá silenciosamente en la noche, eso no va a suceder. Definitivamente puedo verlo tratando de crear algo nuevo. Qué será, no estoy seguro, pero no creo que sea una empresa de lucha libre ni nada parecido. No lo veo queriendo pasar por eso de nuevo.»

La lucha libre no tendría nada de qué preocuparse pero veremos en qué acaba quedando el plan. ¿Qué expectativas tienes para esa nueva empresa de McMahon? ¿Piensas que será algo importante en la industria del entretenimiento?

► Que no regrese

Por otro lado, el miembro del Salón de la Fama hablaba así en 2022:

«¿Saben qué? Espero que no. Vince McMahon no debería regresar a WWE. No lo digo de una forma negativa, ni de una mala manera, ni nada por el estilo. Solamente le deseo lo mejor a Vince McMahon y que, con suerte, pueda disfrutar de los frutos de su trabajo. Que pueda disfrutar de la vida por un momento. Que solamente se recueste y disfrute de la vida. Que se tome unas vacaciones. Yo estuve cerca a Vince durante un buen tiempo y sé que el tomar unas vacaciones no estaba en su agenda».

