Una nueva actualización de la promotora de Freddie Prinze Jr.

Después de las «buenas y malas noticias» de noviembre, ¿qué novedades tiene Freddie Prinze Jr. sobre la promotora de lucha libre que está intentando crear? El ex guionista de WWE y estrella de Hollywood la comparte en su podcast, Wrestling with Freddie, mientras da un repaso a todo lo que ha ocurrido al respecto en el último año.

► Una nueva actualización

“He pasado por altibajos tremendos en lo que respecta a la lucha libre. He estado tratando de iniciar mi propia federación durante mucho tiempo, mi propia promoción. Todo comenzó cuando una compañía de realities me presentó la idea de una docuserie sobre mí tratando de lograrlo, con el episodio final funcionando como un piloto encubierto: el último episodio se convertiría en el primer episodio de la nueva promoción. Esa era la esperanza y el objetivo.

Hablé con Vice, pero no podían costearlo; estaban reestructurando sus finanzas y toda su compañía. Admitieron que no sabían nada sobre lucha libre, pero les gustaba el negocio y querían formar parte de él. Intentaron hacerlo funcionar, pero no pudieron. Warner Bros. Discovery quería algo más establecido y solo se interesaron en la parte de reality de la propuesta. Ellos solo querían un reality show, lo cual no me interesaba. Las cosas que me propusieron eran como, ‘necesita más personas trabajando en tu contra.’ Yo dije, no, estoy tratando de lograr esto, no quiero gente trabajando en mi contra, ya tengo suficiente de eso. Todo lo que querían era drama falso y fabricado, lo cual es una mi*rda. Por eso la TV de reality apesta; nada de eso es real. Así que lo rechacé.

NBC Universal también querían algo más establecido. Yo era completamente nuevo, no venía con una promoción ya hecha. Ese fue el obstáculo que enfrenté una y otra vez. Llegó al punto en que hablé con mis socios en el lugar donde tengo un acuerdo de distribución, aunque no está por escrito. Ahora estamos buscando activamente otras promociones conocidas con las que pueda colaborar creativamente, ayudar a dirigir y presentar a una audiencia de televisión mainstream. No intentaría cambiar su marca, sería más como construir sobre lo que ya tienen. Por ejemplo, si adquiriéramos una promoción como ICW—si es que existe, lo siento, no estoy tratando de involucrarlos—adquiriríamos sus contratos, su marca, su ring, su contenido… aunque la calidad de los contenidos de bajo presupuesto no suele ser apta para televisión. Entonces, esos archivos no tienen el valor que esperan.

Mi rol sería entrar, mantener su nombre y convertirme en el jefe creativo, ayudar a reenfocar y presentar la promoción a un público más amplio, haciendo lo que hice bien en WWE. Ese es el objetivo ahora. He intentado con una promoción que realmente me apasionaba, que tenía un roster que me encantaba, pero simplemente no pudimos llegar a un acuerdo. A veces no puedes encontrar los números correctos que funcionen para todos, y eso es lo que son las negociaciones. Es difícil hablar de estas cosas porque nunca tienes algo seguro hasta que ambas partes firman un contrato. Incluso entonces, a veces las cosas se desmoronan.

Cuando pensé que un trato estaba asegurado y se cayó, estaba furioso. Pero mientras trabajaba en la secuela de I Know What You Did Last Summer, estaba rodeado de jóvenes con tanta hambre que me contagiaron su energía. Me deshice de esa mi*rda rápidamente y llamé a mi socio para decirle que nos acercáramos a todos los demás y viéramos quién estaría receptivo a lo que ofrecemos. Para ellos, esto es más negocio que pasión. Para mí, es pasión por la lucha primero y luego negocio.

Así que sigo en el camino. No es fácil y no me voy a rendir. Sin embargo, estoy más atrás de lo que estaba hace dos semanas, así que estoy buscando, cazando, tratando de encontrar el acuerdo correcto. Tan pronto como lo haga, se los haré saber.”

