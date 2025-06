Kurt Angle ha protagonizado todo tipo de momentos a lo largo de su carrera en la WWE, desde el más legendario hasta el más absurdo. Sin ir más lejos, recientemente hablábamos de uno que bien podría ocupar ambos adjetivos.

Curiosamente, el que tratamos ahora no encajaría con ninguno de los dos sino más bien diríamos que fue una situación distinta y divertida, según las propias palabras del miembro del Salón de la Fama en WWE Retrospective.

«The Wrestling Machine» se refiere a cuando sustituyó a Roman Reigns como integrante de The Shield por una noche uniéndose a Seth Rollins y Dean Ambrose para derrotar a Kane, Sheamus, Cesaro, The Miz y Braun Strowman en una lucha en desventaja de mesas, sillas y escaleras en el evento premium desaparecido TLC en su edición de 2017.

«Esto fue muy divertido. No soy tan fan de usar armas, pero esta fue una noche muy divertida para mí, porque me permitió ser un Kurt Angle diferente. No llevaba mi clásico traje de lucha. No era Kurt Angle: el luchador. Era Kurt Angle: miembro de The Shield. Fue muy divertido tener esta lucha.

«Nunca había luchado con botas antes. Fue difícil. Me tropezaba con mis propios pies. El atuendo que llevaba era un poco pequeño para mí. Me quedaba algo ajustado, pero fue muy divertido poder hacer equipo con Dean Ambrose y Seth Rollins.»