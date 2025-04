WrestleMania 41 fue una noche accidentada. Todo porque ocurrieron dos accidentes que involucraron vehículos de motor. El primero ocurrió en vivo, en WrestleMania 41. Stone Cold Steve Austin golpeó la barricada de protección con su ATV, su cuatrimoto, y casi se cae. Alcanzó a rozar a una mujer que estaba en primera fila con el codo.

Aunque la mujer se enojó, la realidad es que el toque fue mínimo y la mujer cayó a los dos segundos de ser golpeada. Pese a esto, Nick Khan, presidente de WWE, y el propio Austin, la revisaron y se disculparon con ella.

This woman should be thanking Stone Cold not acting like she just got ran over by an 18 wheeler. pic.twitter.com/10WGJQPIJu

— Jack Mac (@JackMacCFB) April 21, 2025