Una mirada semanal al CMLL (del 6 al 12 de febrero 2020)

Es viernes y llega para ustedes su sección «Una mirada semanal», con la información más destacada que se originó en la empresa mexicana más antigua.

Se ha conformando el cartel para «Homenaje a Dos Leyendas 2020«, el magno evento dedicado a memoria de Don Salvador Lutteroth y una leyenda de los cuadriláteros. El designado en esta ocasión es el rudazo Sangre Chicana.

Pero no demoremos más y pasemos a los…

► Resultados

– Viernes Espectacular de Arena México – 07/febrero/2020

Lucha de Minis: Shockercito y Último Dragóncito vencieron a Pequeño Nitro y Pierrothito



Lucha de Amazonas: Marcela, Princesa Sugey y Tsukushi vencieron a Dalys, Metálica y Reyna Isis



Especial de Alarido: Ángel de Oro, Diamante Azul, Niebla Roja vencieron a Euforia, Gilbert el Boricua, Negro Casas



Semifinal en Mano a Mano: Bárbaro Cavernario venció a Felino



Estelar de tríos: Carístico, Valiente y Volador Jr. vencieron a La Nueva Generación Dinamita (Cuatrero, Forastero y Sansón)

.

– Sábado de Arena Coliseo – 08/febrero/2020

Lucha de Minis: Fantasy y Kaligua vencieron a Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia



Semifinal Espectacular: Atlantis Jr., Flyer y Volador Jr. vencieron a Mephisto, Shocker y Terrible



Gran Estelar en Mano a Mano: Bárbaro Cavernario venció a Ángel de Oro



.

– Domingo Familiar de Arena México – 09/febrero/2020

Lucha de Amazonas: Amapola, La Comandante y Tiffany vencieron a La Guerrera, La Vaquerita y Skadi



Match Relámpago: Hechicero venció a Drone



Semifinal Espectacular: Los Hijos del Infierno (Ephesto, Luciferno y Mephisto) vencieron a Kráneo, Soberano Jr. y Stuka Jr.



Gran Estelar de Colosos: Diamante Azul, Valiente y Volador Jr. vencieron a Gran Guerrero, Negro Casas y Último Guerrero



.

– Domingo Tapatío de Arena Coliseo de Guadalajara – 09/febrero/2020

Emocionante Semifinal en revancha: Explosivo, Fugaz y Johnny Dinamo vencieron a El Difunto, Furia Roja y Guerrero de la Muerte



Súper Estelar – Batalla campal en Súper Libre: Fantástico vs Crixus vs. Paladín vs. Luminoso vs. El Rielero vs. Cris Skin vs. Demonio Maya vs. Frenético vs. Fúnebre vs. Demonio Rojo termina sin decisión, los retos siguen y los involucrados se retan a una jaula de máscaras.



.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 10/febrero/2020

Lucha de revancha de Micro Estrellas: Chamuel, Mije y Perico Zakarías vencieron a Átomo, Gallito y Microman



Semifinal de Relevos increíbles: Felino, Negro Casas y Volador Jr. vencieron a Ángel de Oro, Cavernario y Niebla Roja cuando Cavernas fauleó a Felino y fue descalificado.



Sensacional Mano a mano: Carístico venció a Cuatrero



.

– Martes de Nuevos Valores de Arena México – 11/febrero/2020

Lucha de Micro Estrellas: Átomo, Gallito y Microman vencieron a Chamuel, El Guapito y Perico Zakarías



Emocionante Semifinal: Rey Bucanero, Shocker y Terrible vencieron a Kráneo, Soberano Jr. y Stuka Jr.



Mano a Mano de ídolos: Carístico venció a Sansón por descalificación



.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 11/febrero/2020

Mano a mano de Amazonas: Silueta venció a Valkiria



Lucha de Amazonas: Avispa Dorada, Sanely y Tsukushi vencieron a La Comandante, Metálica y Tiffany



Semifinal espectacular: Titán, Valiente y Volador Jr. vencieron a Bárbaro Cavernario, Felino y Negro Casas



Estelar en Mano a Mano: Diamante Azul venció a Gran Guerrero

.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 14/febrero/2020

Lucha de Amazonas : Marcela, Princesa Sugehit y Tsukushi vs. Amapola, Dalys y Reyna Isis

: Marcela, Princesa Sugehit y Tsukushi vs. Amapola, Dalys y Reyna Isis Semifinal de Alarido: Atlantis Jr., Valiente y Volador Jr. vs. Euforia, Gran Guerrero, Negro Casas

Atlantis Jr., Valiente y Volador Jr. vs. Euforia, Gran Guerrero, Negro Casas Torneo Nacional Increíble de Parejas 2020 – Primera Fase: Carístico y Forastero vs. Bandido y Último Guerrero vs. Diamante Azul y Gilbert el Boricua vs. Felino y Niebla Roja vs. Mephisto y Titán vs. Flyer y Hechicero vs. Dulce Gardenia y Okumura vs. Guerrero Maya Jr. y Universo 2000 Jr.

.

– Sábado de Arena Coliseo – 15/febrero/2020

Lucha de Minis: Fantasy y Último Dragóncito vs. Mercurio y Pierrothito

Fantasy y Último Dragóncito vs. Mercurio y Pierrothito Lucha de Amazonas: Mystique, Skadi y Stephanie Vaquer vs. La Comandante, La Infernal y Tiffany

Mystique, Skadi y Stephanie Vaquer vs. La Comandante, La Infernal y Tiffany Match Relámpago : Drone vs. Tiger

: Drone vs. Tiger Semifinal Espectacular: Ángel de Oro, Flyer y Niebla Roja vs. Pólvora, Shocker y Vangellys

Ángel de Oro, Flyer y Niebla Roja vs. Pólvora, Shocker y Vangellys Gran Estelar: Diamante Azul, Titán y Valiente vs. Euforia, Gran Guerrero y Terrible

.

– Domingo Familiar de Arena México – 16/febrero/2020

Match Relámpago: Titán vs. Templario

Titán vs. Templario Semifinal Espectacular: Kráneo, Niebla Roja y Stuka Jr. vs. Ephesto, Rey Bucanero y Shocker

Kráneo, Niebla Roja y Stuka Jr. vs. Ephesto, Rey Bucanero y Shocker Gran Estelar de Colosos: Atlantis Jr., Carístico y Volador Jr. vs. Negro Casas, Terrible y Último Guerrero

.

– Domingo Tapatío de Arena Coliseo de Guadalajara – 16/febrero/2020

Emocionante Semifinal en revancha : Joker, Sádico y Vaquero Jr. vs. Bobby Black, Carlo Roggi y Mr. Apolo

: Joker, Sádico y Vaquero Jr. vs. Bobby Black, Carlo Roggi y Mr. Apolo Lucha Estrella en Jaula – 10 máscaras en juego: Fantástico vs Crixus vs. Paladín vs. Luminoso vs. El Rielero vs. Cris Skin vs. Demonio Maya vs. Frenético vs. Fúnebre vs. Demonio Rojo

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 17/febrero/2020

Lucha de Minis : Astro, Shockercito y Último Dragóncito vs. Espíritu Maligno, Joker y Pierrothito

: Astro, Shockercito y Último Dragóncito vs. Espíritu Maligno, Joker y Pierrothito Semifinal Increíble: Diamante Azul, Soberano Jr. y Titán vs. Gran Guerrero, Shocker y Último Guerrero

Diamante Azul, Soberano Jr. y Titán vs. Gran Guerrero, Shocker y Último Guerrero Sensacional Estelar en Relevos Increíbles: Felino, Negro Casas y Volador Jr. vs. Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario y Niebla Roja

.

– Martes de Nuevos Valores de Arena México – 18/febrero/2020

.